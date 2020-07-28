Президент США Дональд Трамп пригрозив демонстрантам в'язницею. Він заявив, що всі нападники на федеральні установи в Портленді та інших містах будуть ув'язнені на строк від 10 років.

У своєму твіттері Трамп написав, що протестувальникам, які скоїли акти вандалізму щодо урядових будівель, загрожує суворе покарання.

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"Анархісти, агітатори і протестувальники, які спотворюють будівлю федерального суду в Портленді або будь-які інші урядові будівлі у всіх наших містах і штатах, і завдають їм шкоди, будуть переслідуватися згідно з нещодавно повторно введеним у дію указом про захист пам'яток", – відзначив президент США,

І наголосив, що за це вони можуть отримають щонайменше 10 років в'язниці.

Крім цього, Трамп написав, що фейкові новинні медіа намагаються показати протестувальників у Портленді і Сієтлі, як "прекрасних, невинних людей, що просто вийшли на невелику прогулянку".

Насправді, вони є хворі та неврівноважені анархісти й агітатори, кого легко контролюють правоохоронці, але й хто хоче знищити американські міста,

– написав він на своїй твіттер-сторінці.

The Fake News Media is trying to portray the Portland and Seattle “protesters” as wonderful, sweet and innocent people just out for a little stroll. Actually, they are sick and deranged Anarchists & Agitators who our great men & women of Law Enforcement easily control, but who... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

Під постом висловилися тисячі обурених користувачів. Зокрема, вони додали фото й відео, на яких поліцейські застосовують силу щодо учасників протестів. Зокрема, жорстко б'ють жінок.

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Що відомо про протести у США

Масштабні антирасистські та антиполіцейські протести у США розпочалися після смерті наприкінці травня афроамериканця Джорджа Флойда. Її спричинив задушливий прийом, безпідставно застосований поліцейським щодо чоловіка.

Наразі найбільш активні сутички відбуваються біля будівлі суду у місті Портленд. Протести в цьому місті тривають майже 2 місяці без жодної перерви.

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Для протидії демонстрантам, туди направили федеральних агентів. Протестувальники запускають феєрверки та розводять багаття біля суду. Силовики використовують сльозогінний газ та гумові кулі, щоб відігнати людей.

Протести у Портленді / Фото Associated Press, Getty images