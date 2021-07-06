Протесты сторонников УПЦ МП – попытка сил в и вне Украины дестабилизировать ситуацию: опрос

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения "Религиозная самоидентификация населения и отношение к основным Церквям Украины: июнь 2021 года".

Согласно результатам опроса, 41% украинцев считают, что протесты сторонников УПЦ МП – это попытка сил в и вне Украины дестабилизировать ситуацию. Считают это протестами сторонников УПЦ МП против гонений – 24%.

Среди самых верующих УПЦ МП 42% считают это протестами против гонений, а 16% считают дестабилизацией (остальные не определились со своими взглядами).

Интересно, что протесты сторонников УПЦ МП в частности проходят и против визита Константинопольского Патриарха Варфоломея в Украину, который запланирован ко Дню Независимости, при этом согласно опросу 49% верующих УПЦ МП положительно относятся к визиту Константинопольского Патриарха и только 15% – отрицательно. В целом 57% украинцев приветствуют приезд Патриарха Варфоломея в Украину.

По результатам этого же исследования, украинцы ассоциируют УПЦ МП больше с такими характеристиками, как зависимость от иностранных структур (35%), попытки дестабилизировать ситуацию в Украине (42,5%) и коррумпированность (38%).