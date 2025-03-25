Об этом свидетельствует борьба Эрдогана с турецкой оппозицией, многочисленные репрессии, заключения и так далее. Это 24 Каналу отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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"Поэтому я пока не говорил бы, что там сменится власть. Наоборот Эрдоган может искать различные варианты. Даже несмотря на давление со стороны Запада он будет пытаться продолжить свое политическое существование. Он также понимает, что от этого может зависеть его существование как таковое", – сказал он.

Эрдоган пытается балансировать

Станислав Желиховский отметил, что в Турции и за ее пределами, в частности, среди турецких кругов, которые вынуждены были покинуть страну, есть недруги лично Реджепа Эрдогана. Они ожидают того, чтобы его позиция ослабла, чтобы он потерял власть, и затем нанести ему решающий удар. В Турции очень непростая ситуация. Известно, что тысячи людей вышли на улицу против действий Эрдогана.

Эрдоган пытается балансировать. Он хотел бы получить максимальную поддержку на международной арене. Но на Западе ему это будет крайне трудно, особенно в странах Европы. Возможно, кроме Венгрии или некоторых других стран, которые не так реагируют на то, что происходит в Турции. Но все равно большинство европейских государств могут выступить против,

– подчеркнул эксперт-международник.

США могут сейчас не осуществлять какое-то давление на Турцию, не вводить санкции. Вероятно, Эрдоган надеется в этом смысле на американского лидера Дональда Трампа. Также он надеется на Россию, которая может помочь.

Недавно была подана инициатива, чтобы считать Турцию ближневосточной страной. Возможно, в Штатах не рассматривают Турцию как европейское государство или страну западного мира.

Возможны торги между Вашингтоном и Анкарой. Тем более, что Турция важна в контексте решения ближневосточной дилеммы. Но здесь можем наблюдать столкновение между Турцией и Израилем. Администрация Трампа больше делает ставки именно на Израиль, поддерживая его всесторонне. Здесь вопрос, насколько можно будет договориться,

– предположил кандидат политических наук.

Несмотря на все Турция является сильным лидером в регионе, включая Ближний Восток. Она расположена в очень выгодном географическом положении. Очевидно, что Реджеп Эрдоган будет максимально использовать все эти факторы и пытаться держаться за власть.