Про це свідчить боротьба Ердогана з турецькою опозицією, численні репресії, ув'язнення і так далі. Це 24 Каналу зауважив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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"Тому я поки не казав би, що там зміниться влада. Навпаки Ердоган може шукати різні варіанти. Навіть попри тиск з боку Заходу він намагатиметься продовжити своє політичне існування. Він також розуміє, що від цього може залежати його існування як таке", – сказав він.

Ердоган намагається балансувати

Станіслав Желіховський зазначив, що у Туреччині та поза її межами, зокрема, серед турецьких кіл, які вимушені були покинути країну, є недруги особисто Реджепа Ердогана. Вони очікують того, щоб його позиція ослабла, щоб він втратив владу, і потім завдати йому вирішального удару. У Туреччині дуже непроста ситуація. Відомо, що тисячі людей вийшли на вулицю проти дій Ердогана.

Ердоган намагається балансувати. Він хотів би отримати максимальну підтримку на міжнародній арені. Але на Заході йому це буде вкрай важко, особливо в країнах Європи. Можливо, крім Угорщини чи деяких інших країн, які не так реагують на те, що відбувається в Туреччині. Але все одно більшість європейських держав можуть виступити проти,

– підкреслив експерт-міжнародник.

США можуть зараз не здійснювати якийсь тиск на Туреччину, не запроваджувати санкції. Ймовірно, Ердоган сподівається у цьому сенсі на американського лідера Дональда Трампа. Також він сподівається на Росію, яка може посприяти.

Нещодавно була подана ініціатива, щоб вважати Туреччину близькосхідною країною. Можливо, у Штатах не розглядають Туреччину як європейську державу чи країну західного світу.

Можливі торги між Вашингтоном та Анкарою. Тим паче, що Туреччина важлива у контексті розв'язання близькосхідної дилеми. Але тут можемо спостерігати зіткнення між Туреччиною та Ізраїлем. Адміністрація Трампа більше робить ставки саме на Ізраїль, підтримуючи його всебічно. Тут питання, наскільки можна буде домовитися,

– припустив кандидат політичних наук.

Попри все Туреччина є сильним лідером у регіоні, включаючи Близький Схід. Вона розташована у дуже вигідному географічному положенні. Очевидно, що Реджеп Ердоган максимально використовуватиме усі ці фактори і намагатиметься триматися за владу.