Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда. Он убежден, что идеи, питавшие протесты башкирцев, имеют потенциал спровоцировать более мощные вступления по всей России.

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Что могут означать протесты в Башкортостане

Протесты против заключения Фаиля Алсинова очень отличаются от других реакций на подобные задержания "неугодных" Кремлю. К примеру, летом 2023 года суд в Уфе вынес приговор главе местного штаба Навального Лилии Чанушевой. Однако к массовым протестам это не привело в отличие от ареста Алсинова.

"Никому не известный за пределами Башкортостана (активист – 24 Канал) оказался способен поднять тысячную толпу в свою поддержку. Лозунг был очень прост: не за демократию, не против коррупции или войны, а под абсолютно националистическими лозунгами", – заметил Дунда.

Один из лозунгов, за которые сражался Алсинов, заключался в том, что именно община Башкортостана, а не условный "парашютист" из Москвы, должна принимать решение об использовании своих недр. Если упростить эту идею, то ее можно сформулировать как "хватит кормить Москву!"

"Этот тезис объединяет не только Башкортостан. Он объединяет и Екатеринбург, Карелию, Санкт-Петербург, Владивосток, Дагестан и т. д. И то, что люди даже под риском попасть в тюрьму готовы собираться и отстаивать (свои права – 24 Канал) говорит о том, что эта идея не просто живет, но и имеет большую перспективу", – убежден нардеп.

Как могут разворачиваться события дальше

В преддверии президентских псевдовыборов в России Кремль несколько сбил обороты в репрессиях и массовых задержаниях. Впрочем, после переизбрания Владимира Путина Москва может возобновить свои репрессии, а сопротивление тех, кто стремится уйти "прочь от Москвы", вряд ли погаснет.

"В таком случае будет достаточно одного выстрела или одной капли крови, чтобы спираль (протестов – 24 Канал) раскрутилась и началось вооруженное национально-освободительное движение. Достаточно, чтобы пролилась кровь, и эта кровь там будет", – убежден Дунда.

Подобные процессы уже происходили при распаде Советского союза, когда оказалось, что Москва не способна подавить сопротивление в трех небольших республиках, СССР сразу же посыпался. Эта неспособность показала всем региональным силам, что они имеют возможность отделиться от имперского центра.

Соответственно, если в современной России в нескольких регионах одновременно начнется решительное вооруженное сопротивление, а Москва не сможет его подавить в течение недели, Россия в нынешнем ее виде может необратимо рассыпаться, как упавший на пол стакан.

Подробности протестов в Башкортостане