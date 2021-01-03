Массовые протесты в Беларуси пересекли границу 2020 года. В первое воскресенье 2021 года люди снова вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с фальсификацией президентских выборов. 3 января мирные митинги состоялись в большинстве белорусских городов.

С утра белорусы выходят на мирные акции протеста во дворах и микрорайонах. Об этом сообщает TUT.by.

Важно Новый год за решеткой: в Беларуси около 100 участников акций протеста до сих пор заключены в тюрьму

Как проходит первое протестное воскресенье в 2021 году

В разных районах Минска протестующие ходят небольшими колоннами. Белорусы держат в руках национальную символику и скандируют "Живет Беларусь!", "Не забудем, не простим!", "Верым, можам, пераможам!". Также митингующие поздравляют всех с Новым годом.

Колонна протестующих в Минске, смотрите видео:

Кроме того, акцию протеста устроили возле факультета журналистики Белорусского государственного университета в столице. Белорусы выступили в поддержку задержанных журналистов.

Обратите внимание! С начала протестов в Беларуси журналистов задерживали около 470 раз. Также у многих работников СМИ фиксировали раны, гематомы и следы от избиения.

Есть ли задержанные

Известно, что в Минске уже задержали 4 человек. 3 из них доставили во Фрунзенский участок полиции, а еще одного – в Партизанский.

В белорусском МВД утверждают, что контролируют ситуацию, а силовики работают в усиленном режиме.

Важно! Протесты в Беларуси против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко проходят уже около 4 месяцев.

Подробнее о ходе событий – читайте по ссылке.