Масові протести в Білорусі перетнули межу 2020 року. У першу неділю 2021 року люди знову вийшли на вулиці, щоб висловити власну незгоду з фальсифікацією президентських виборів. 3 січня мирні мітинги відбулись у більшості білоруських міст.

Від ранку білоруси виходять на мирні акції протесту у дворах та мікрорайонах. Про це повідомляє TUT.by.

Важливо Новий рік за ґратами: у Білорусі близько 100 учасників акцій протесту досі ув'язнені

Як проходить перша протестна неділя у 2021 році

У різних районах Мінська протестувальники ходять невеликими колонами. Білоруси тримають у руках національну символіку та скандують "Живе Білорусь!", "Не забудемо, не пробачимо!", "Верым, можам, пераможам!". Також мітингувальники вітають усіх з Новим Роком.

Колона протестувальників у Мінську, дивіться відео:

Крім того, акцію протесту влаштували біля факультету журналістики Білоруського державного університету у столиці. Білоруси виступили на підтримку затриманих журналістів.

Зверніть увагу! Від початку протестів у Білорусі журналістів затримували близько 470 разів. Також у багатьох працівників ЗМІ фіксували рани, гематоми та сліди від побиття.

Чи є затримані

Відомо, що у Мінську вже затримали 4 людей.

У білоруському МВС стверджують, що контролюють ситуацію, а силовики працюють у посиленому режимі.

Важливо! Протести у Білорусі проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка відбуваються вже близько 4 місяців.

Детальніше про перебіг подій – читайте за посиланням.