Акції солідарності та прогулянки з прапорами: протести у Білорусі 3 січня – фото, відео
Масові протести в Білорусі перетнули межу 2020 року. У першу неділю 2021 року люди знову вийшли на вулиці, щоб висловити власну незгоду з фальсифікацією президентських виборів. 3 січня мирні мітинги відбулись у більшості білоруських міст.
Від ранку білоруси виходять на мирні акції протесту у дворах та мікрорайонах. Про це повідомляє TUT.by.
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Як проходить перша протестна неділя у 2021 році
У різних районах Мінська протестувальники ходять невеликими колонами. Білоруси тримають у руках національну символіку та скандують "Живе Білорусь!", "Не забудемо, не пробачимо!", "Верым, можам, пераможам!". Також мітингувальники вітають усіх з Новим Роком.
Колона протестувальників у Мінську, дивіться відео:
Крім того, акцію протесту влаштували біля факультету журналістики Білоруського державного університету у столиці. Білоруси виступили на підтримку затриманих журналістів.
Чи є затримані
Відомо, що у Мінську вже затримали 4 людей.
У білоруському МВС стверджують, що контролюють ситуацію, а силовики працюють у посиленому режимі.
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