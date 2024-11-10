В Тбилиси проходит очередной протест. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Эхо Кавказа.

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Люди выходят с флагами ЕС

Причиной протестов стала победа пророссийской партии на парламентских выборах в государстве. Поэтому люди показывают свое недовольство и отмечают фальсификации результатов.

Для демонстрации своей позиции они вышли на площадь Свободы в Тбилиси с флагами Европейского союза и с флагами Грузии. Участники акции перекрыли движение в центре города.

Там объявили мирный гражданский марш.

В Тбилиси акция протеста: смотрите фото

С места событий также публикуют видео. На кадрах можно увидеть, что в демонстрации участвует достаточно много людей.

В Грузии протесты: смотрите видео

Недавно в Грузии прошли выборы в парламент, где выиграла пророссийская партия. Зато протесты стали ответом на это. Так грузины демонстрируют свои истинные политические симпатии.