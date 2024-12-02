28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. С тех пор перед парламентом происходят постоянные столкновения между митингующими и силовиками, передает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Что происходит на улицах Тбилиси

2 декабря тысячи протестующих снова собрались возле парламента. Около 18:00 на улицах 9 апреля и Чичинадзе звучали предупредительные сирены с требованием разойтись, за которыми обычно следует применение спецсредств. Около 19:00 силовики начали разгон митинга с помощью водометов, а также слезоточивого газа. Спецназ также начал задержания.

Вытеснение протестующих с проспекта Руставелли: смотрите видео

Силовики "зачистили" территорию перед парламентом от протестующих: смотрите видео

Известно, что к протестам присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета. Они объявили забастовку до назначения перевыборов. Кроме того, протестующие требуют от администрации учебного заведения остановить образовательный процесс до того, как требования забастовки будут выполнены. Также студенты и преподаватели выразили солидарность с мирными демонстрантами, которые подверглись преследованиям со стороны полиции и власти.

Людей разгоняют с помощью водометов: смотрите видео

Протесты грузинских студентов: смотрите видео

Марш студентов в знак протеста против остановки евроинтеграции: смотрите видео

К митингу присоединились и школьники: смотрите видео