Здание парламента протестующие подсветили словами "Слава Украине". А для еще большего красноречия сожгли флаг страны-террористки.

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Тряпка горела ярко и быстро. В сети опубликовали кадры огня – теплее на душе становится даже через экран.

В Грузии на протестах сожгли российский флаг / Скриншоты с видео

Протестующие в Грузии требуют отставки пророссийских властей и досрочных парламентских выборов в стране,

– говорится в сообщении.

Еще с первых дней грузинские протестующие восклицают вместе "россияне" и "рабы". На акциях звучит гимн Украины. В частности, протест 9 марта начался с гимна Украины, Грузии и ЕС.

Здание парламента подсветили словами "Слава Украине" / Feher_Junior

Владимир Зеленский уже поблагодарил протестующих за поддержку Украины. Президент подчеркнул, что "нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии, демократического успеха, европейского успеха". В МИД Украины подчеркнули, что внимательно следят за протестами в стране.