Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий МИД.

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МИД Украины призвал власти Грузии не пугать людей "украинским сценарием"

Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа,

– говорится в сообщении.

В МИД выразили недоумение по поводу попытки грузинских властей убеждать, что евроинтеграция страны продолжается, в то время как ее действия свидетельствуют о развороте Грузии в сторону Москвы. В ведомстве отметили, что в свое время "пресловутые украинские политики, которые пытались развернуть Украину с пути в ЕС в российское иго, так же рассказывали, что всего лишь "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны".

Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий",

– отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина была и остается приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа. Там также выразили солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступили против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС.

"Убеждены, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье. Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", – резюмировали в министерстве.