Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар МЗС.

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МЗС України закликало владу Грузії не лякати людей "українським сценарієм"

Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу,

– ідеться в повідомленні.

В МЗС висловили подив з приводу намагання грузинської влади переконувати, що євроінтеграція країни триває, у той час як її дії свідчать про розворот Грузії в бік Москви. У відомстві зазначили, що свого часу "горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо, так само розповідали, що всього лише "призупиняють", а не згортають євроінтеграцію нашої країни".

Рішуче відкидаємо наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси в своїй країні. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи у цей час на практиці "білоруський сценарій",

– наголосили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що Україна була і залишається прихильною демократичним перетворенням у Грузії та її подальшій європейській та євроатлантичній інтеграції, що відповідає інтересам грузинського народу. Там також висловили солідарність з грузинськими колегами-дипломатами, які публічно виступили проти рішення уряду Грузії про вихід з порядку денного переговорів про вступ до ЄС.

"Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною", – резюмували в міністерстві.