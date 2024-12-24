Президент Грузии Саломе Зурабишвили является лидером протестов в Тбилиси. Правящая партия "Грузинская мечта" в ближайшее время может бросить ее за решетку. Об этом 24 Каналу рассказал грузинский журналист Ираклий Таблиашвили, отметив, какое возможно дальнейшее развитие событий в стране.

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Количество протестующих увеличилось

Последние 5 – 6 дней пророссийская партия "Грузинская мечта" не разгоняет митинги в центре Тбилиси – на проспекте Руставели.

У них было ожидание, что протестующие сами разойдутся. Но в субботу и в воскресенье, количество людей на площади Руставели не только не уменьшилось, а наоборот увеличилось. На протестах начали звучать грузинские песни, исполнять грузинские танцы,

– сказал Таблиашвили.

Он отметил, что митингующие выдвигают 2 требования:

освободить политзаключенных в количестве до 350 оппозиционеров;

провести новые парламентские выборы, ведь пророссийская партия "Грузинская мечта" выборы 26 октября 2024 года сфальсифицировала. Подтверждением этого является то, что ни одна демократическая страна Евросоюза не поддержала их.

Лидером прогрузинского движения, по его словам, является президент страны Саломе Зурабишвили, которую 29 или 30 декабря "Грузинская мечта", вероятно, определит бывшим президентом, и даже угрожает ей арестом.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, сказал, что Зарубишвили, мол, сама должна определить свой дальнейший путь: или она пойдет за решетку, или будет свободно продолжать свою деятельность на свободе.

Однако сама Зурабишвили, выступая на митинге, заявила, что ничего не боится и остается президентом и Верховным Главнокомандующим Грузии. Ведь выборы 26 октября были сфальсифицированы, а те, кто по результатам них пришел к власти, не имеют права избирать нового президента.

Также она не признает так называемого президента Михеила Кавелашвили.

Зурабишвили призвала олигарха Бидзину Иванишвили, который является почетным председателем "Грузинской мечты", провести встречу и обсудить важные вопросы.

Пока он не ответил, однако рано или поздно ему придется договариваться с оппозицией и идти на большие уступки. Однако все они сводятся к назначению новых выборов,

– подчеркнул Ираклий Таблиашвили.

Президент отметила, что в случае отказа правящей силы идти на уступки, процесс демонтажа "Грузинской мечты" будет неизбежным.

Напомним, что митинги в Грузии начались 28 октября после объявления результатов парламентских выборов, на которых победила пророссийская партия "Грузинская мечта". Не признала эти выборы и президент Саломе Зурабишвили. Протестующие требовали провести новые выборы.

Сопротивление в Грузии усилилось после того, как 14 декабря был избран так называемый президент Михеил Кавелашвили – бывший футболист, который не имеет высшего образования. Впервые в истории Грузии, президента выбирал не народ, а избирательная коллегия. Зурабишвили также не признала эти "выборы".