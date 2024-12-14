На протестах в день "выборов президента" Грузии под парламентом играют в футбол и показывают красную карточку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на грузинские СМИ.

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Как проходят протесты в Тбилиси в "день выборов"

В столице Тбилиси в очередной раз собираются толпы протестующих. Оппозиция не признает результатов октябрьских парламентских выборов. Их легитимность не признает также президент Грузии Саломе Зурабишвили и Европейский союз.

Теперь партия "Грузинская мечта", победившая на противоречивых выборах в октябре готовится избрать нового президента – экс-футболиста Михеила Кавелашвили. Он ранее создал фракцию "Сила народа", которая стала союзником "Грузинской мечты". 27 ноября его кандидатуру в президенты поддержал новый противоречивый парламент страны. Также впервые в истории Грузии выборы будут не общенациональными, будут голосовать только 300 человек из коллегии избирателей, хотя выбирать можно только из одного пункта.

Протестующие обратили внимание на его футбольное прошлое и вышли сегодня на протест с красными карточками – символом удаления игрока с поля или дисквалификации. Протестующие также играют в футбол перед парламентом в Тбилиси и приглашают Кавелашвили поиграть. В парламенте тем временем начинается процесс "голосования" с одним кандидатом.

Парламент проводит "президентские выборы" в зале заседаний

Возле парламента разгорается протест

Протестующие играют в футбол перед парламентом: смотрите видео

Напомним, у единого кандидата на "выборах президента" Грузии Михеила Кавелашвили нет высшего образования. Протестующие выходят на улицы Тбилиси со своими дипломами.