Кавелашвили не имеет высшего образования и является бывшим футболистом. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник из Грузии Гиоргий Иналишвили, отметив, что в стране в этом году впервые президента выбрало не население.

Смотрите также Сопротивление в Грузии усилилось: применит ли власть еще более жестокие меры в отношении протестующих

Кто такой Михеил Кавелашвили, который выиграл "выборы"

Впервые в Грузии президента выбирал не народ, голосовали 300 избирателей коллегии – 150 из них являются депутатами парламента нового созыва, еще 150 – делегатами от регионов страны.

Кавелашвили – бывший футболист, который играл в разных странах, включая Англию и Россию.

Интересно! Грузинский журналист Звиад Коридзе высказал мнение о том, что президентом Кавелашвили стал именно из-за своей "покорности". Он не будет показывать свой характер и будет слушаться основателя пророссийской партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Еще 7 лет назад, в 2017 году, он стал депутатом от пророссийской партии "Грузинская мечта". После этого некоторые депутаты вместе с Кавелашвили создали псевдо оппозиционную фракцию "Сила народа".

Однако это была сателлитная партия, они говорили прямо все то, чего не говорили лидеры "Грузинской мечты". Кавелашвили имел антизападную и антиукраинскую позицию, а в парламенте часто ругался,

– отметил эксперт-международник.

Ранее Кавелашвили пытался стать президентом футбольной ассоциации Грузии, но ему отказали. Для того, чтобы получить такую должность нужно иметь высшее образование, чего он не имеет.

К слову, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает результатов "выборов". Она вышла к участникам марша матерей, родные которых были задержаны грузинскими силовиками, и заявила, что никто никого не выбирал.