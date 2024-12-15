Кавелашвили выбирали представители провластной партии "Грузинская мечта". Об этом 24 Каналу рассказал грузинский журналист Звиад Коридзе, добавив, что оппозиция не признает нового президента.

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Что известно о Кавелашвили

На самом деле никаких выборов не было. Оппозиция и население их не признает, потому что парламентские выборы прошли с нарушениями и масштабными фальсификациями. Соответственно партия-победитель и ее решения не являются легитимными.

Михеил Кавелашвили был единственным кандидатом, поэтому его избрание – это даже не имитация настоящих выборов, ведь соперников у него не было. Свою политическую программу президент также не демонстрировал, поэтому не известно, что он хочет делать в течение 5 лет у власти.

Когда нынешний премьер-министр Иракли Кобахидзе был председателем Конституционной комиссии, он внес изменения о том, что президента должны избирать без дебатов, без всякой дискуссии. Сейчас у людей есть разные претензии к Кавелашвили, начиная с того, что он даже не имеет высшего образования,

– рассказал грузинский журналист.

Новоизбранный президент никогда не проявлял своей политической позиции, всегда принадлежал к молчаливому большинству партии "Грузинская мечта". Кавелашвили активно заявил о себе только тогда, когда в повестке дня появился российский "закон об иностранных агентах". Вероятно, тогда бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили, который уехал в Россию, выбрал именно такой агрессивный типаж на должность президента.

У него нет ни опыта, ни знаний, ни амбиций. Даже на футбольном поле он никогда не демонстрировал свою амбициозность. Но этот человек подошел Иванишвили, потому что не будет показывать свой характер, будет слушаться его,

– отметил Звиад Коридзе.

Несмотря на то, что президент представляет внешнюю политику страны, можно предположить, что такая кандидатура будет полностью игнорировать интересы грузинского государства. Видимо, именно этого хотел Бидзина Иванишвили.