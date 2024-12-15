Кавелашвілі обирали представники провладної партії "Грузинська мрія". Про це 24 Каналу розповів грузинський журналіст Звіад Корідзе, додавши, що опозиція не визнає нового президента.

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Що відомо про Кавелашвілі

Насправді ніяких виборів не було. Опозиція та населення їх не визнає, бо парламентські вибори пройшли з порушеннями й масштабними фальсифікаціями. Відповідно партія-переможець та її рішення не є легітимними.

Міхеїл Кавелашвілі був єдиним кандидатом, тому його обрання – це навіть не імітація справжніх виборів, адже суперників у нього не було. Свою політичну програму президент також не демонстрував, тож не відомо, що він хоче робити впродовж 5 років при владі.

Коли теперішній прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе був головою Конституційної комісії, він вніс зміни про те, що президента мають обирати без дебатів, без жодної дискусії. Зараз у людей є різні претензії до Кавелашвілі, починаючи з того, що він навіть не має вищої освіти,

– розповів грузинський журналіст.

Новообраний президент ніколи не проявляв своєї політичної позиції, завжди належав до мовчазної більшості партії "Грузинська мрія". Кавелашвілі активно заявив про себе тільки тоді, коли у порядку денному з'явився російський "закон про іноземних агентів". Ймовірно, тоді колишній прем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі, який виїхав у Росію, обрав саме такий агресивний типаж на посаду президента.

У нього немає ні досвіду, ні знань, ні амбіцій. Навіть на футбольному полі він ніколи не демонстрував свою амбіційність. Але ця людина підійшла Іванішвілі, бо не показуватиме свій характер, слухатиметься його,

– наголосив Звіад Корідзе.

Зважаючи на те, що президент представляє зовнішню політику країни, можна припустити, що така кандидатура повністю ігноруватиме інтереси грузинської держави. Мабуть, саме цього хотів Бідзіна Іванішвілі.