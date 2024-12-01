Приглашение на протесты "грузинских бойцов из Украины" является провокацией, – Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на сообщение, что грузинские бойцы в Украине якобы готовы приехать в Тбилиси и поддержать протесты. Она назвала это провокацией.

Руководительница Грузии сделала соответствующее заявление в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Interpressnews.

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К провокациям может быть причастна Служба государственной безопасности

Зурабишвили записала обращение, в котором предупредила о возможных провокациях на протестах в Грузии. Она предположила, что их может организовать грузинская Служба государственной безопасности.

Я получила несколько сообщений в различных формах, которые связаны с тем фактом, что грузинские бойцы из Украины собираются якобы прибыть в Грузию, или уже прибыли для того, чтобы присоединиться как военные к протесту,

– сказала она.

Президент Грузии подчеркнула, что эта информация – это прямая провокация.

"Такого не происходит, никто в это не поверит, поскольку это прямо направлено против протеста. Это то, что больше всего беспокоит правящую партию", – отметила она.

Также Зурабишвили отметила, как пишет "Радио Свобода", что эти протесты должны оставаться "свободными и спонтанными" без какого-либо политического вмешательства.

По ее словам, протестующие только нуждаются в поддержке и защите, а также создание общественного фонда, который будет покрывать их штрафы.