Говорят, что это якобы может произойти до 14 декабря – дня выборов президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости-Грузия" и SOVA.

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Спецслужбы Грузии пугают жертвами

В СГБ Грузии утверждают о планах "деструктивных сил" максимально обострить ситуацию в стране во время протестов 14 декабря "вплоть до человеческих жертв".

Организаторы деструктивной и преступной деятельности планируют помешать избирательному процессу президента Грузии 14 декабря 2024 года. С этой целью организаторы преступления рассматривают возможность максимального обострения ситуации, для чего должны погибнуть 2 – 3 человека,

– говорят там.

Обострение ситуации якобы может начаться во вторник, 10 декабря, и продлиться до пятницы, 13 декабря.

Этот план будут реализовывать, по словам СГБ, "местные субъекты при координации спецслужб зарубежных стран", а отрабатывать по сценариям "цветных революций".

Подтверждением возможных беспорядков является повреждение камер наружного наблюдения людьми в масках.

Президент Грузии отреагировала на заявление СГБ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что заявление и запугивание СГБ должны быть расценены как нарушение прав человека. Она назвала это психологическим террором против населения страны.

"Заявление СГБ должно быть рассмотрено как нарушение прав человека. Это прокручивание каких-то сценариев, в которые входят "трупы". Это психологический террор граждан. В то время, когда на улицах проходят мирные акции протеста, вчера вечером (9 декабря – 24 Канал) хорошо было видно, что, когда нет "титушек" и других "акций, проявляющих насилие", акции протеста проходят очень мирно, и ничего такого не происходит",– отметила Зурабишвили.