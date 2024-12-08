Грузинский политолог Гия Хухашвили в разговоре с 24 Каналом отметил, что цель силовиков – переломить и напугать общественность Грузии, которая выступает сегодня против решений пророссийской "Грузинской мечты", в частности об отсрочке евроинтеграции.

Смотрите также Революция в Тбилиси: почему власть Грузии выполняет приказы Кремля и есть ли шансы у оппозиции

Неизвестные лица в масках

По словам Хухашвили, силовики заинтересованы взять как можно больше заложников среди протестующих, чтобы потом ими поторговаться с грузинским обществом. Этих людей, по словам грузинского политолога, могут в дальнейшем освободить, но ценой сохранения в парламенте страны пророссийских политиков.

"Это уже классика, государственный терроризм. С одной стороны это все страшно, но с другой – это закономерно. Мы не знаем, кто совершает эти действия, или это полиция там, или нет, потому что у тех людей нет никаких идентификационных отличий. Они все в масках, поэтому непонятно, кто эти люди и откуда они: полиция это или криминальные особы", – рассказал Хухашвили.

Аналогия с российским ОМОНом

Дело не только в том, что провластные силовики во время разгона митинга применяют грубую силу, самое страшное, по словам грузинского политолога, это то, что происходит после задержания протестующих.

По его словам, митингующих, в том числе несовершеннолетних, ведут в закрытые машины и там часами избивают, насмехаются над ними.

"Силовики ведут себя, как звери. Это напоминает российский ОМОН. Есть подозрения, что инструктаж грузинских силовиков проводят работники российской ФСБ, которые приехали в Грузию. Вчера уже появились странные группировки, которые угрожали людям оружием, эти люди похожи на чеченцев", – рассказал Хухашвили.

Подавление митингов

"Грузинская мечта", как отметил Хухашвили, уже вышла за пределы человечности и законности. Он подчеркнул, что ранее силовики называли формальные аргументы, почему начинали разгонять протестующих, например, из-за запуска петард.

Вчера ничего подобного не было, митинг был абсолютно мирный. Так называемые "бегуны" ворвались в толпу протестующих и начали бить людей,

– рассказал Хухашвили.

Грузинский политолог напомнил, что главным лозунгом этой власти на недавних парламентских выборах в Грузии было то, что она хочет мира, но на самом деле ее представители пытаются сегодня подавить новое поколение. Сейчас, по словам Хухашвили, пророссийская власть в Грузии руками силовиков совершает неправомерные действия со "сливками" грузинской молодежи: умными, большими патриотами.

Напомним, 7 декабря на митингующих и представителей СМИ в Тбилиси неизвестные лица в масках совершили нападение. На действия так называемых титушек грузинская полиция не отреагировала. Грузинские силовики, чтобы разогнать протесты, применяют в отношении активистов силу, слезоточивый газ, водометы.