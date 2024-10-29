Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что правящая партия хорошо подготовилась к выборам, зачистив грузинское общество, приняв "драконовские" законы по иноагентам, запугав население. Также 28 октября в Тбилиси прошла акция протеста, во время которой оппозиция потребовала от властей провести повторные выборы "под руководством международной избирательной администрации".

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Протесты будут длительными

Основным инструментом запугивания перед выборами было убеждение – если население не проголосует за "Грузинскую мечту", то "Путин обязательно нападет на Грузию" и там "будет война, как в Украине".

В Грузии, по мнению Яковенко, произошел конституционный переворот. 80% граждан страны поддерживают курс на европейскую интеграцию. А результаты голосования на парламентских выборах демонстрируют движение в противоположную сторону от Европы.

По всем опросам, экзитполам партия "Грузинская мечта" должна была набрать не более 40%, а после подсчета голосов она получила 54% голосов.

Это стало возможным, по его словам, благодаря серьезным искажениям волеизъявления народа: вбросам, запугиваниям, прямые фальсификации.

Именно "конституционным переворотом" назвала то, что произошло в Грузии, президент страны Саломе Зурабишвили и представители оппозиции.

Скорее всего протесты в Грузии будут длительными. Протестующим, как заметил журналист, вряд ли в короткое время удастся победить и вернуть Грузию на путь евроинтеграции. Скорее всего "Грузинская мечта" сможет удержать ситуацию, потому что правящая партия контролирует вооруженные силы, полицию, но и ресурсы.

Пока "Грузинская мечта" будет оставаться у власти, это противостояние не прекратится и о европейском пути Грузии можно забыть,

– отметил он.

Бидзина Иванишвили, возглавляющий "Грузинскую мечту", по сути является российским миллиардером, потому что свое состояние он нажил в России. Поэтому, по его словам, "Грузинскую мечту" правильнее было назвать "Путинской мечтой".

Евросоюз, скорее всего, не признает результаты выборов в Грузии. На сегодня в Грузии есть один институт власти, который признается международным сообществом, – президент Зурабишвили. В этой ситуации движения в сторону Евросоюза не может быть. Поэтому когда "Грузинская мечта" заявляет, что они тоже собираются привести Грузию в Евросоюз, это ложь,

– отметил журналист.

Многое зависит в Грузии от того, как будет развиваться ситуация в войне между Россией и Украиной. Потому что "Грузинская мечта" это не самостоятельный проект, а целиком и полностью зависящий от России.

Если Россия будет уверенно себя чувствовать, тогда Грузия на достаточно длительный период будет зависимой от нее. Поэтому от того, что будет происходить в Украине, в значительной степени сегодня зависит судьба Грузии,

– предположил Игорь Яковенко.

Отметим, что главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предположил влияние Турции на развитие события в Грузии после выборов. Анкара может способствовать антироссийским настроениям в Грузии с целью, чтобы страна вышла из сферы влияния Кремля.