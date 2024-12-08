Грузинський політолог Гія Хухашвілі в розмові з 24 Каналом зазначив, що ціль силовиків – переломити та налякати громадськість Грузії, яка виступає сьогодні проти рішень проросійської "Грузинської мрії", зокрема щодо відтермінування євроінтеграції.

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Невідомі особи в масках

Зі слів Хухашвілі, силовики зацікавлені взяти якомога більше заручників серед протестувальників, аби потім ними поторгуватися з грузинським суспільством. Цих людей, зі слів грузинського політолога, можуть надалі звільнити, але ціною збереження в парламенті країни проросійських політиків.

"Це вже класика, державний тероризм. З одного боку це все страшно, але з іншого – це закономірно. Ми не знаємо, хто вчиняє ці дії, чи це поліція там, чи ні, бо в тих людей немає ніяких ідентифікаційних відмінностей. Вони всі в масках, тому незрозуміло, хто ці люди й звідки вони: поліція це чи кримінальні особи", – розповів Хухашвілі.

Аналогія з російським ОМОНом

Справа не лише в тому, що провладні силовики під час розгону мітингу застосовують брутальну силу, найстрашніше, зі слів грузинського політолога, це те, що відбувається після затримання протестувальників.

З його слів, мітингувальників, у тому числі неповнолітніх, ведуть в закриті машини й там годинами б'ють, насміхаються над ними.

"Силовики поводять себе, наче звірі. Це нагадує російський ОМОН. Є підозри, що інструктаж грузинських силовиків проводять працівники російської ФСБ, які приїхали в Грузію. Вчора вже з'явились дивні угруповання, які погрожували людям зброєю, ці чоловіки схожі на чеченців", – розповів Хухашвілі.

Придушення мітингів

"Грузинська мрія", як наголосив Хухашвілі, вже вийшла за межі людяності та законності. Він підкреслив, що раніше силовики називали формальні аргументи, чому починали розганяти протестувальників, наприклад, через запуск петард.

Вчора нічого подібного не було, мітинг був абсолютно мирний. Так звані "бігуни" увірвались в натовп протестувальників та почали бити людей,

– розповів Хухашвілі.

Грузинський політолог нагадав, що головним гаслом цієї влади на нещодавніх парламентських виборах у Грузії було те, що вона хоче миру, але насправді її представники намагаються сьогодні придушити нове покоління. Зараз, зі слів Хухашвілі, проросійська влада у Грузії руками силовиків вчиняє неправомірні дії з "вершками" грузинської молоді: розумними, великими патріотами.

Нагадаємо, 7 грудня на мітингувальників та представників ЗМІ у Тбілісі невідомі особи в масках вчинили напад. На дії так званих тітушок грузинська поліція не відреагувала. Грузинські силовики, аби розігнати протести, застосовують щодо активістів силу, сльозогінний газ, водомети.