Однако пока продолжится рассмотрение этого закона в Верховном суде Израиля. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Он отметил, что сейчас может возникнуть отсрочка по этому вопросу. В частности, из-за парламентских каникул. Однако нельзя прогнозировать, что на это время прекратятся протесты.

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Все попытки оказались неудачными

Журналист подчеркнул, что на сегодняшний день в израильском обществе нет оснований для переговоров. Протестующие, из-за того, что власть игнорирует их требования, повышают ставки, и сейчас они уже хотят отставки правительства Нетаньяху и новых выборов.

Президент Израиля Ицхак Херцог попытался разрешить этот конфликт. Также на протяжении времени, пока длились протесты, были попытки смягчить законопроект или отложить его на определенное время. Однако все они оказались неудачными.

Судебная реформа в Израиле Согласно новому закону, который лоббирует правительство Нетаньяху, Верховный суд Израиля ограничивается в праве отменять решения, принятые правительством страны. Любое вето Верховного суда может быть преодолено парламентским большинством в 61 голос. Это позволит коалиции, имеющей большинство в Кнессете, обходить запреты Верховного суда.

"А теперь, когда закон принят парламентом, это привело ко многим сдвигам. Сейчас профсоюзы Израиля готовятся объявить забастовку. Если она начнется, то будет парализована вся израильская экономика. И тогда правительству придется принимать срочные решения", – отметил Зильбер.

В то же время президент США Джозеф Байден призвало правительство Израиля остановиться и найти консенсус. Также в Европе внимательно следят за протестами. Кроме того, ведущие еврейские организации всего мира осудили эту судебную реформу.

"А Нетаньяху продолжает "сидеть на крючке" у кучки радикалов, от которых он очень зависим", – подчеркнул журналист.

Что известно о протестах из-за судебной реформы в Израиле: смотрите видео

Нетаньяху не пострадал

Премьер-министр Израиля любой ценой пытается сохранить коалицию в правительстве. Но при этом он теряет гораздо больше, нанося вред экономике, внешней политике, обороноспособности Израиля. Однако он продолжает держаться избранной позиции, мол, "я сейчас не прогнусь, а дальше посмотрим".

Но у Нетаньяху есть опыт борьбы с протестами. В 2011 году в Израиле начались массовые движения против дороговизны жизни. Тогда на улицы выходило до 500 тысяч человек,

– напомнил Зильбер.

Первое, что сделал Нетаньяху, это горячо обнял участников протеста, показав, что это не его вина. Затем он сформировал комиссию, которая встречалась с протестующими и составила целый "талмуд" рекомендаций и пожеланий граждан правительству Израиля.

Этот отчет вручили Нетаньяху, он снова всех обнял, сказал, что немедленно утверждает все эти рекомендации. Но ничего, что там было указано, не было исполнено. А протесты сами по себе закончились,

– подчеркнул он.

Эта ситуация никак не повлияла на электоральную поддержку Нетаньяху, и на следующих выборах он не пострадал.

"Наверное, он рассчитывает, что и на этот раз у него снова получится нечто подобное. Но с этими протестами справиться ему будет не так просто", – предположил Цви Зильбер.

Что известно о протестах в Израиле