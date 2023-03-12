В Кишиневе сообщили о заминировании аэропорта после выдворения "вагнеровца": всех эвакуировали

В Молдове снова продолжаются протесты пророссийской оппозиции. В то же время неизвестный сообщил о заминировании аэропорта в Кишиневе.

Это уже пятое за день сообщение о заминировании в Кишиневе. Предыдущие 4 были ложными.

Интересно В Молдову на фоне протестов пытался заехать наемник "Вагнера"

Минирование на фоне протестов

Около 12:50 в полицию поступило сообщение о бомбе в аэропорту. Правоохранители эвакуировали сотрудников и пассажиров. По состоянию на 15:00 информации об обнаружении взрывчатки или о завершении осмотра аэропорта нет. С прошлого года было уже 38 сообщений о заминировании аэропорта.

На фоне этого в Кишиневе проходят протесты российской оппозиции под руководством партии "Шор". Между правоохранителями и митингующими возникли стычки. Кроме того, полиция задержала 54 протестующих, которые имели с собой предметы, угрожающие другим. Среди задержанных – 21 подросток.

В этом аэропорту задержали "вагнеровца"

В тот же аэропорт в Кишиневе с утра 12 марта прилетел наемник преступной ЧВК "Вагнера". В полиции сообщили, что это удалось установить посредством обмена разведывательной информацией.

На территорию Молдовы его не пустили. Наемника отправили самолетом обратно в страну, из которой он прилетел. В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

Интересно, что "вагнеровец" пытался попасть в Кишинев в день массовых протестов, организованных пророссийской оппозицией. По данным полиции, они планируют массовые столкновения по дестабилизации ситуации в стране.

Американская разведка также информировала, что россияне планируют организовать протесты в Молдове в целях установления пророссийской администрации.