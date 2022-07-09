Премьер-министр Ранил Викремессингхэ созвал экстренное заседание, на котором одобрили решение об отставке.

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К слову, Раджапакса говорил, что будет уважать любой вердикт, принятый на заседании.

Неизвестно, где сейчас находится президент. СМИ писали, будто он прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны.

Протесты в Шри-Ланке: что известно

Тысячи протестующих 9 июля прошли маршем в Коломбо, требуя отставки президента.

До этого протесты в Шри-Ланке продолжались несколько месяцев. Причина митингов – экономический кризис. Недостаток иностранной валюты в Шри-Ланке вызвал то, что страна не может оплатить закупку топлива. Власти ввели чрезвычайное положение и объявили дефолт.

Демонстранты приехали в столицу на автомобилях, фургонах и автобусах, а официальные лица заявили, что некоторые даже "захватили" поезда, чтобы добраться туда.

Когда появились сообщения о бегстве президента из дома, люди прорвали полицейские баррикады и ворвались в резиденцию Раджапаксы.

Полиция стреляла в воздух, пытаясь остановить толпу, но не помогало. Затем силовики применяли против людей слезоточивый газ и водометы.

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