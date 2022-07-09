Прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе скликав екстрене засідання, на якому схвалили рішення про відставку.

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До слова, Раджапакса говорив, що поважатиме будь-який вердикт, прийнятий на засіданні.

Невідомо, де зараз перебуває президент. ЗМІ писали, начебто він прибув до аеропорту та намагається втекти з країни.

Протести у Шрі-Ланці: що відомо

Тисячі протестувальників 9 липня пройшли маршем до Коломбо, вимагаючи відставки президента.

Перед тим протести у Шрі-Ланці тривали кілька місяців. Причина мітингів – економічна криза. Брак іноземної валюти у Шрі-Ланці спричинив те, що країна не може оплатити закупівлю палива. Влада ввела надзвичайний стан і оголосила дефолт.

Демонстранти приїхали до столиці на автомобілях, фургонах та автобусах, а офіційні особи заявили, що деякі навіть "захопили" потяги, щоб дістатися туди.

Коли з'явились повідомлення про втечу президента з дому, люди прорвали поліцейські барикади та увірвались до резиденції Ражапакси.

Поліція стріляла у повітря, намагаючись спинити натовп, однак не допомагало. Потім силовики застосовували проти людей сльозогінний газ та водомети.

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