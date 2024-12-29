Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула резиденцию президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Эхо Кавказа (Радио Свобода).

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Что происходит в Тбилиси

В момент "инаугурации" Кавелашвили на улицах Тбилиси протестующие показывали ему красную карточку как бывшему футболисту. Нового "президента" не признает ни оппозиция, ни международные партнеры Грузии.

Псевдоцеремонию прошла в зале парламента Грузии. Оппозиционная президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь добровольно покинула пост президента и заявила, что "забирает с собой легитимность". Она заявила, что продолжит борьбу против режима и призвала оппозицию готовиться к внеочередным выборам.

У здания парламента силовики начали задерживать протестующих, движение авто по площади Руставели возобновили.

Отметим, что ранее режим прекратил задерживать протестующих в надежде, что они сами разойдутся, но протест продолжается с октября.