Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Кавелашвили принял присягу

Кавелашвили избрала президентом Избирательная коллегия, состоящая из депутатов от пророссийской "Грузинской мечты", районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики. В воскресенье, 29 декабря, он принял присягу в здании парламента.

Я, президент Грузии, перед богом и народом присягаю, что буду защищать конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно выполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и отечества,

– заявил Кавелашвили.

В общем, церемония инаугурации длилась около 30 минут. В то же время Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует складывать свои полномочия, ведь считает новоизбранный пророссийский парламент нелегитимным.

В то же время у здания парламента собрались протестующие парламента. Во время инаугурации они показали Кавелашвили красные карточки. Очевидно, таким образом протестующие решили показать Кавелашвили "на выход".

Протестующие показывают красные карточки: смотрите видео

Справка. Михаил Кавелашвили – грузинский футболист. Он начал строить спортивную карьеру в 1987 году, а уже в 1991 году – начал играть за национальную сборную. Свою футбольную карьеру Кавелашвили завершил в 2008 году в составе швейцарского клуба "Цюрих".

Кавелашвили показали красные карточки: смотрите видео

На площади у здания парламента уже собрались сотни протестующих. Они уже 32-й день проводят антиправительственные протесты.

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Протесты под парламентом: смотрите видео

Сейчас протестующие в Тбилиси имеют 2 требования: провести новые парламентские выборы и освободить до 350 политзаключенных, считая выборы 26 октября сфальсифицированными.