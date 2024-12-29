Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу".

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Кавелашвілі склав присягу

Кавелашвілі обрала президентом Виборча колегія, що складається з депутатів від проросійської "Грузинської мрії", районних сакребуло (муніципальних органів влади) і Верховних рад Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки. У неділю, 29 грудня, він склав присягу у будівлі парламенту.

Я, президент Грузії, перед богом і народом присягаю, що захищатиму конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконуватиму обов'язки президента, піклуватимусь про безпеку й добробут громадян моєї країни, про відродження й могутність мого народу та вітчизни,

– заявив Кавелашвілі.

Загалом, церемонія інавгурації тривала близько 30 хвилин. Водночас Саломе Зурабішвілі заявила, що не планує складати свої повноваження, адже вважає новообраний проросійський парламент нелегітимним.

Водночас біля будівлі парламенту зібралися протестувальники парламенту. Під час інавгурації вони показали Кавелашвілі червоні картки. Вочевидь, у такий спосіб протестувальники вирішили показати Кавелашвілі "на вихід".

Протестувальники показують червоні картки: дивіться відео

Довідка. Михаїл Кавелашвілі – грузинський футболіст. Він почав будувати спортивну кар'єру у 1987 році, а вже у 1991 році – почав грати за національну збірну. Свою футбольну кар'єру Кавелашвілі завершив у 2008 році у складі швейцарського клубу "Цюрих".

Кавелашвілі показали червоні картки: дивіться відео

На площі біля будівлі парламенту вже зібралися сотні протестувальників. Вони вже 32-й день проводять антиурядові протести.

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Протести під парламентом: дивіться відео

Наразі протестувальники у Тбілісі мають 2 вимоги: провести нові парламентські вибори та звільнити до 350 політв'язнів, вважаючи вибори 26 жовтня сфальсифікованими.