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      Протесты "евробляхеров": на границе со Словакией движение до сих пор затруднено

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      Подъездные пути к двум пунктам пропуска на границе со Словакией остаются заблокированными
      Подъездные пути к двум пунктам пропуска на границе со Словакией остаются заблокированными / 5.ua

      Подъездные пути к двум пунктам пропуска на границе со Словакией, на Закарпатье – "Малый Березный" и "Ужгород", до сих пор остаются заблокированными.

      Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

      Читайте также: Во всем виновата власть, а мы заложники ситуации, – "евробляхеры" перекрыли границу с Польшей

      Движение транспортных средств в двух пунктах пропуска на границе со Словакией – "Малый Березный" и "Ужгород" остается затрудненным. На всех остальных направлениях движение через государственную границу уже нормализовано.

      угорщина кордони євробляхери
      Протесты "евробляхеров" продолжаются на границе со Словакией// Фото: Государственная пограничная служба Украины

      Государственная пограничная служба призывает всех путешественников учесть эту информацию при выборе маршрута, и выбрать другое направление движения.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.


      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Чего требуют "евробляхеры"?С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и обладатели "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможки авто на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизной ставки не более 40%.

      Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео

       

      Теги: Законодательство Новости Украины Словакия протесты Новости Закарпатья Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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