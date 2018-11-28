Протесты "евробляхеров": на границе со Словакией движение до сих пор затруднено

Подъездные пути к двум пунктам пропуска на границе со Словакией, на Закарпатье – "Малый Березный" и "Ужгород", до сих пор остаются заблокированными.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Движение транспортных средств в двух пунктах пропуска на границе со Словакией – "Малый Березный" и "Ужгород" остается затрудненным. На всех остальных направлениях движение через государственную границу уже нормализовано.



Протесты "евробляхеров" продолжаются на границе со Словакией// Фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба призывает всех путешественников учесть эту информацию при выборе маршрута, и выбрать другое направление движения.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.



Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

Чего требуют "евробляхеры"?С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и обладатели "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможки авто на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизной ставки не более 40%.

Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео