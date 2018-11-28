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      Протести "євробляхерів": на кордоні зі Словаччиною рух досі ускладнено

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      Під’їзні шляхи до двох пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною залишаються заблокованими
      Під’їзні шляхи до двох пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною залишаються заблокованими / 5.ua

      Під’їзні шляхи до двох пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною, що на Закарпатті – "Малий Березний" та "Ужгород", досі залишаються заблокованими.

      Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

      Читайте також: В усьому винна влада, а ми заручники ситуації, – "євробляхери" перекрили кордон з Польшею

      Рух транспортних засобів на двох пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною – "Малий Березний" та "Ужгород" залишається ускладненим, На всіх інших напрямках рух через державний кордон вже нормалізовано.

      угорщина кордони євробляхери
      Протести "євробляхерів" продровжуються на кордоні зі Словаччиною// Фото: Державна прикордонна служба України

      Державна прикордонна служба закликає усіх мандрівників врахувати цю інформацію під час вибору маршруту, та обрати інший напрямок руху.

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.


      Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

      Чого вимагають "євробляхарі"?З 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні. 8 листопада Верховна Рада схвалила другий законопроект, який стосується ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Активісти та власникі "євроблях" залишилися незадоволені нововведеннями. Термін у півроку для розмитнення авто на єврономерах водіїв не задовільнив. Також активісти вимагають акцизної ставки не більше 40%.

      Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео

       

      Теги: Законодавство Новини України Авто на єврономерах Новини Закарпаття протести Словаччина
      Джерело: 24 канал
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