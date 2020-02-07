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      Протесты против трудовой реформы: что возмутило представителей профсоюзов

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      Представители профсоюзов протестуют против инициированных властью изменений трудового кодекса и уже окрестили его рабским. А вот во властных кабинетах считают наоборот: они протестуют против экономического прорыва. Корреспонденты 24 канала узнавали, почему профсоюзы недовольны новым законодательством о труде.

      Профсоюзы бунтовали под Офисом Президента против обновленного Трудового кодекса. Считают, что он ограничит права работников и права профсоюзных организаций.

      Интересно: Фриланс и "белые" вакансии: как может измениться закон "О труде"

      В профсоюзах пугают, что предложенные правительством изменения не в пользу работников – отпуска сокращаются, процедура увольнения упрощается, украинцы будут работать сверхурочно или вынуждены будут соглашаться на неполную занятость.

      Протести профспілок
      Протесты профсоюзов

      А еще в новом законопроекте ни одного упоминания о профсоюзах, а их представители аргументируют свою незаменимость. "Вот только реформирование Министерства аграрной политики привело в профсоюз 20 членов, права которых были нарушены и мы предоставили им помощь", – пояснила председатель профсоюза работников АПК Светлана Самосуд.

      Если Рада примет предложенные правительством изменения в трудовой кодекс, то профсоюзы рискуют потерять роль посредников между работниками и работодателями. Отношения между ними будут строиться на трудовых договорах.

      Протести профспілок
      Активисты недовольны новым законодательством о труде

      Профсоюзы требуют отозвать закон и сесть за стол переговоров. В профильном министерстве между тем не скрывают, что считают работу украинских профсоюзных организаций неэффективной. А за их митингами видят желание не защитить работников, а сохранить собственное влияние и имущество.

      Это борьба за монопольное право влиять на законодательство о труде. Такого не будет. Они боятся га самом деле потерять имущество,
      – сообщил министр экономики Украины Тимофей Милованов.

      Председатель профильного парламентского комитета Галина Третьякова заявила, что реформа трудового кодекса, который почти не меняли с советских времен, и реформа самих профсоюзов давно перезрела.

      "Дайте и позвольте Кабинету министров Украины, Верховной Раде создать прецедент и показать, что новые отношения могут создать экономический прорыв", – заявила председатель комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

      Важно: Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг

      Кроме правительственного проекта закона о труде, в Раде зарегистрировано еще три альтернативных. В течение месяца парламент должен выйти на единый документ и поставить точку в этом вопросе.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Протесты Рынок труда Профсоюз Тимофей Милованов – новости
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