Протести проти трудової реформи: що обурило представників профспілок

Представники профспілок протестують проти ініційованих владою змін трудового кодексу і вже охрестили його рабським. А от у владних кабінетах вважають навпаки: вони протестують проти економічного прориву. Кореспонденти 24 каналу дізнавалися, чому профспілки незадоволені новим законодавством про працю.

Профспілки бунтували під Офісом Президента проти оновленого Трудового кодексу. Вважають, що той обмежить права працівників і права профспілкових організацій.

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У профспілках лякають, що запропоновані урядом зміни не на користь працівників – відпустки скорочуються, процедура звільнення спрощується, українці працюватимуть понаднормово або ж змушені будуть погоджуватись на неповну зайнятість.



Протести профспілок

А ще у новому законопроєкті жодної згадки про профспілки, а їх представники аргументують власну незамінність. "От лише реформування Міністерства аграрної політики привело до профспілки 20 членів. Права яких були порушені й ми надали їм допомогу", – пояснила голова профспілки працівників АПК Світлана Самосуд.

Якщо Рада ухвалить запропоновані урядом зміни до трудового кодексу, то профспілки ризикують втратити роль посередників між працівниками і роботодавцями. Відносини між ними будуватимуться на трудових договорах.



Активісти незадоволені новим законодавством про працю

Профспілки вимагають відкликати закон та сісти за стіл переговорів. У профільному міністерстві тим часом не приховують, що вважають роботу українських профспілкових організацій неефективною. А за їх мітингами бачать бажання не захистити працівників, а зберегти власний вплив і майно.

Це боротьба за монопольне право впливати на законодавство про працю. Такого не буде. Вони бояться насправді втратити майно,

– повідомив міністр економіки України Тимофій Милованов.

Голова профільного парламентського комітету Галина Третьякова заявила, що реформа трудового кодексу, який майже не змінювали з радянських часів, і реформа самих профспілок давно перезріла.

"Дайте та дозвольте Кабінету міністрів України, Верховній Раді створити прецедент і показати, що нові відносини можуть створити економічний прорив", – заявила голова комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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Окрім урядового Проєкту закону про працю, в Раді зареєстровано ще три альтернативних. Протягом місяця парламент має вийти на єдиний документ і поставити крапку в цьому питанні.