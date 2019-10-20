Протесты в Гонконге: полиция разогнала массовый марш – видео

Десятки тысяч гонконгцев вышли на антиправительственный протест. Протестующие устроили погромы на нескольких станциях метро.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы с голубой краской против демонстрантов.

К слову: Протесты в Гонконге набирают обороты: какие действия применяет власть

Демонстранты попытались провести несанкционированную акцию протеста на улицах специального административного района Китая.

Протесты в Гонконге / South China Morning Post

В ходе акции протестующие соорудили на улицах баррикады. От действий митингующих пострадали также филиалы китайских банков и магазины.

Protesters throw objects at police vehicles on Nathan Road in Mong Kok, as the vehicles try to leave



Video: SCMP/Phila Siu pic.twitter.com/8Om8GfnreS — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 20 жовтня 2019 р.

Что известно о протестах в Гонконге?

Жители Гонконга пытаются продемонстрировать власти свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. До границы с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.



Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.



А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.