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      Протесты в Гонконге: полиция разогнала массовый марш – видео

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      Протесты в Гонконге
      Протесты в Гонконге / South China Morning Post

      Десятки тысяч гонконгцев вышли на антиправительственный протест. Протестующие устроили погромы на нескольких станциях метро.

      Полиция применила слезоточивый газ и водометы с голубой краской против демонстрантов.

      К слову: Протесты в Гонконге набирают обороты: какие действия применяет власть

      Демонстранты попытались провести несанкционированную акцию протеста на улицах специального административного района Китая.

      Протесты в Гонконге / South China Morning Post

      В ходе акции протестующие соорудили на улицах баррикады. От действий митингующих пострадали также филиалы китайских банков и магазины.

      Что известно о протестах в Гонконге?
      Жители Гонконга пытаются продемонстрировать власти свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. До границы с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.

      Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.

      А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Протесты в Гонконге Новости политики Китай Протесты
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