Протесты в Гонконге: полиция разогнала массовый марш – видео
Десятки тысяч гонконгцев вышли на антиправительственный протест. Протестующие устроили погромы на нескольких станциях метро.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы с голубой краской против демонстрантов.
К слову: Протесты в Гонконге набирают обороты: какие действия применяет власть
Демонстранты попытались провести несанкционированную акцию протеста на улицах специального административного района Китая.
Протесты в Гонконге / South China Morning Post
В ходе акции протестующие соорудили на улицах баррикады. От действий митингующих пострадали также филиалы китайских банков и магазины.
Что известно о протестах в Гонконге?
Жители Гонконга пытаются продемонстрировать власти свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. До границы с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.
Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.
А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.