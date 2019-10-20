Протести у Гонконгу: поліція розігнала масовий марш – відео

Десятки тисяч гонконгців вийшли на антиурядовий протест. Протестувальники влаштували погроми на декількох станціях метро.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети з блакитною фарбою проти демонстрантів.

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Демонстранти спробували провести несанкціоновану акцію протесту на вулицях спеціального адміністративного району Китаю.



Протести у Гонконгу / South China Morning Post

В ході акції протестувальники спорудили на вулицях барикади. Від дій мітингувальників постраждали також філії китайських банків і магазини.

Protesters throw objects at police vehicles on Nathan Road in Mong Kok, as the vehicles try to leave



Video: SCMP/Phila Siu pic.twitter.com/8Om8GfnreS — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 20 жовтня 2019 р.

Що відомо про протести у Гонконгу?Жителі Гонконгу намагаються продемонструвати владі своє невдоволення придушенням громадянських прав і свобод. Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад чотири місяці, відновилися з новою силою. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.



Китайська влада останні десять років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.



А от чи вдасться жителям мегаполіса відстояти свою свободу поки складно прогнозувати. Адже за домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.