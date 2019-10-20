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      Протести у Гонконгу: поліція розігнала масовий марш – відео

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      Протести у Гонконгу
      Протести у Гонконгу / South China Morning Post

      Десятки тисяч гонконгців вийшли на антиурядовий протест. Протестувальники влаштували погроми на декількох станціях метро.

      Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети з блакитною фарбою проти демонстрантів.

      До слова: Протести у Гонконгу набирають обертів: які дії застосовує влада

      Демонстранти спробували провести несанкціоновану акцію протесту на вулицях спеціального адміністративного району Китаю. 


      Протести у Гонконгу / South China Morning Post

      В ході акції протестувальники спорудили на вулицях барикади. Від дій мітингувальників постраждали також філії китайських банків і магазини. 

      Що відомо про протести у Гонконгу?Жителі Гонконгу намагаються продемонструвати владі своє невдоволення придушенням громадянських прав і свобод. Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад чотири місяці, відновилися з новою силою. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять. 

      Китайська влада останні десять років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.

      А от чи вдасться жителям мегаполіса відстояти свою свободу поки складно прогнозувати. Адже за домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Китай Протести Протести у Гонконгу Новини політики
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