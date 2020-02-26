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      Протесты в Нью-Дели: погибли 20 человек, сотни ранены – фото

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      Протесты в Нью-Дели: есть погибшие / thelevantnews.com

      В индийской столице продолжаются массовые протесты из-за нового закона о гражданстве. В результате столкновений в Нью-Дели погибли 20 человек, еще сотни получили ранения.

      Протесты продолжаются, а количество жертв и пострадавших продолжает расти. Об этом сообщает Anadolu.

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      Количество погибших в результате протестов против спорного нового закона о гражданстве в Нью-Дели достигло по меньшей мере 20 человек, среди них и полицейские, – говорится в сообщении.

      По меньшей мере 200 человек получили ранения. Среди них были репортеры – один из них получил шаровую травму, еще двоих избили протестующие в регионе.

      індія протести
      В Индии продолжаются протесты против нового закона о гражданстве / Фото Dw.com

      Кроме того, 26 февраля на рынке шин в северо-восточном Дели сожгли магазин.

      індія протести
      В результате столкновений погибли не менее 20 человек / Фото Dw.com

      Что известно о протестах

      • Протестующие выступают против нового закона о гражданстве. Он предусматривает амнистию для немусульманских иммигрантов из трех соседних стран с мусульманским большинством. Критики говорят, что это дискриминирует мусульман.
      • Протесты продолжаются уже 4 дня. Перешли в агрессивную фазу после того, как президент США Дональд Трамп начал двухдневный визит в Индию. Столкновения вспыхнули в северо-восточном Дели 24 февраля.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Полиция Жертвы Постраждалі Протесты Индия
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