Протесты в Нью-Дели: погибли 20 человек, сотни ранены – фото
В индийской столице продолжаются массовые протесты из-за нового закона о гражданстве. В результате столкновений в Нью-Дели погибли 20 человек, еще сотни получили ранения.
Протесты продолжаются, а количество жертв и пострадавших продолжает расти. Об этом сообщает Anadolu.
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Количество погибших в результате протестов против спорного нового закона о гражданстве в Нью-Дели достигло по меньшей мере 20 человек, среди них и полицейские, – говорится в сообщении.
По меньшей мере 200 человек получили ранения. Среди них были репортеры – один из них получил шаровую травму, еще двоих избили протестующие в регионе.
В Индии продолжаются протесты против нового закона о гражданстве / Фото Dw.com
Кроме того, 26 февраля на рынке шин в северо-восточном Дели сожгли магазин.
В результате столкновений погибли не менее 20 человек / Фото Dw.com
Что известно о протестах
- Протестующие выступают против нового закона о гражданстве. Он предусматривает амнистию для немусульманских иммигрантов из трех соседних стран с мусульманским большинством. Критики говорят, что это дискриминирует мусульман.
- Протесты продолжаются уже 4 дня. Перешли в агрессивную фазу после того, как президент США Дональд Трамп начал двухдневный визит в Индию. Столкновения вспыхнули в северо-восточном Дели 24 февраля.