Протесты в Нью-Дели: погибли 20 человек, сотни ранены – фото

В индийской столице продолжаются массовые протесты из-за нового закона о гражданстве. В результате столкновений в Нью-Дели погибли 20 человек, еще сотни получили ранения.

Протесты продолжаются, а количество жертв и пострадавших продолжает расти. Об этом сообщает Anadolu.

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Количество погибших в результате протестов против спорного нового закона о гражданстве в Нью-Дели достигло по меньшей мере 20 человек, среди них и полицейские, – говорится в сообщении.

По меньшей мере 200 человек получили ранения. Среди них были репортеры – один из них получил шаровую травму, еще двоих избили протестующие в регионе.



В Индии продолжаются протесты против нового закона о гражданстве / Фото Dw.com

Кроме того, 26 февраля на рынке шин в северо-восточном Дели сожгли магазин.



В результате столкновений погибли не менее 20 человек / Фото Dw.com

Что известно о протестах