Протести в Нью-Делі: загинули 20 людей, сотні поранені – фото
В індійській столиці тривають масові протести через новий закон про громадянство. Внаслідок зіткнень у Нью-Делі загинули 20 людей, ще сотні отримали поранення.
Протести тривають, а кількість жертв та постраждалих продовжує рости. Про це інформує Anadolu.
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Кількість загиблих в результаті протестів проти суперечливого нового закону про громадянство в Нью-Делі досягла щонайменше 20 людей, серед них і поліцейські, – йдеться в повідомленні.
Щонайменше 200 людей отримали поранення. Серед них були репортери – один з них отримав кульову травму, ще двох побили протестувальники в регіоні.
В Індії тривають протести проти нового закону про громадянство / Фото Dw.com
Крім того, 26 лютого на ринку шин у північно-східному Делі спалили магазин.
Внаслідок сутичок загинули щонайменше 20 людей / Фото Dw.com
Що відомо про протести
- Протестувальники виступають проти нового закону про громадянство. Він передбачає амністію для немусульманських іммігрантів з трьох сусідніх країн з мусульманською більшістю. Критики кажуть, що це дискримінує мусульман.
- Протести тривають вже 4 дні. Перейшли в агресивну фазу після того, як президент США Дональд Трамп розпочав дводенний візит до Індії. Зіткнення спалахнули у північно-східному Делі 24 лютого.