Протести в Нью-Делі: загинули 20 людей, сотні поранені – фото

В індійській столиці тривають масові протести через новий закон про громадянство. Внаслідок зіткнень у Нью-Делі загинули 20 людей, ще сотні отримали поранення.

Протести тривають, а кількість жертв та постраждалих продовжує рости. Про це інформує Anadolu.

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Кількість загиблих в результаті протестів проти суперечливого нового закону про громадянство в Нью-Делі досягла щонайменше 20 людей, серед них і поліцейські, – йдеться в повідомленні.

Щонайменше 200 людей отримали поранення. Серед них були репортери – один з них отримав кульову травму, ще двох побили протестувальники в регіоні.



В Індії тривають протести проти нового закону про громадянство / Фото Dw.com

Крім того, 26 лютого на ринку шин у північно-східному Делі спалили магазин.



Внаслідок сутичок загинули щонайменше 20 людей / Фото Dw.com

Що відомо про протести