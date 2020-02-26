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      Протести в Нью-Делі: загинули 20 людей, сотні поранені – фото

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      Протести в Нью-Делі: є загиблі / thelevantnews.com

      В індійській столиці тривають масові протести через новий закон про громадянство. Внаслідок зіткнень у Нью-Делі загинули 20 людей, ще сотні отримали поранення.

      Протести тривають, а кількість жертв та постраждалих продовжує рости. Про це інформує Anadolu.

      Читайте також: Масові протести опозиції у Казахстані: затримано вже понад 100 людей – фото, відео

      Кількість загиблих в результаті протестів проти суперечливого нового закону про громадянство в Нью-Делі досягла щонайменше 20 людей, серед них і поліцейські, – йдеться в повідомленні.

      Щонайменше 200 людей отримали поранення. Серед них були репортери – один з них отримав кульову травму, ще двох побили протестувальники в регіоні.

      індія протести
      В Індії тривають протести проти нового закону про громадянство / Фото Dw.com

      Крім того, 26 лютого на ринку шин у північно-східному Делі спалили магазин.

      індія протести
      Внаслідок сутичок загинули щонайменше 20 людей / Фото Dw.com

      Що відомо про протести

      • Протестувальники виступають проти нового закону про громадянство. Він передбачає амністію для немусульманських іммігрантів з трьох сусідніх країн з мусульманською більшістю. Критики кажуть, що це дискримінує мусульман.
      • Протести тривають вже 4 дні. Перейшли в агресивну фазу після того, як президент США Дональд Трамп розпочав дводенний візит до Індії. Зіткнення спалахнули у північно-східному Делі 24 лютого.
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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Поліція Жертви Постраждалі Протести Індія
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