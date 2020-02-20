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      Протесты в Новых Санжарах: Гончарук и Скалецкая срочно вылетели на Полтавщину

      - Читати новину українською
      Гончарук летит в Новые Санжары / t.me/PMHoncharuk

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая вылетели в Полтавскую область из-за конфликтной ситуации в Новых Санжарах. 20 февраля в Украину прилетели 48 украинцев и 27 иностранцев. В Новых Санжарах они должны отбыть 14-дневный карантин.

      Об этом глава правительства сообщил в своем телеграмм-канале. Он также отметил, что оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах.

      Подробнее! Ситуация в Новых Санжарах: все, что известно

      Что известно о протестах в Новых Санжарах

      Утром 20 февраля украинская власть, в частности, президент Владимир Зеленский, заявили, что эвакуированные украинцы из Уханя будут находиться на 14-дневном карантине в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". Правда, слухи об этом начали распространяться еще накануне. Поэтому местные жители, обеспокоившись ситуацией, в ночь на 20 февраля начала протесты против размещения в Новых Санжарах эвакуированных. В частности, они начали блокировать дороги и дошло даже до столкновений с правоохранителями. Поэтому, в поселок стянули дополнительные силы Нацгвардии и бронетехнику.

      Свое поведение жители Новых Санжар, объясняют тем, что их поселок является курортным, и люди его посещают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях. Таким образом, они боятся, что после визита эвакуированных из Уханя Новые Санжары приобретут дурную славу.

      Люди также жалуются на отсутствие какой-либо коммуникации со стороны властей. Говорят, что в ночь с 19 на 20 февраля без предупреждений власть просто начала свозить к поселку военных. А местным никто не объяснил меры безопасности для нераспространения вероятного заражения.

      Добавим, что в Украине пока не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя несколько человек госпитализированы с таким подозрением. Кроме того, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. По последней информации, они уже выздоровели. В мире, по состоянию на 19 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 012 человек, а общее количество инфицированных становиь 75 119 человек.

      Что известно об эвакуации украинцев из Уханя: видео


      Что известно о коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Украины Новости Полтавы Новости политики Алексей Гончарук
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