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      Протести у Нових Санжарах: Гончарук терміново вилетів на Полтавщину

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      Гончарук летить у Нові Санжари / t.me/PMHoncharuk

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вилетів до Полтавської області через конфліктну ситуацію у Нових Санжарих. Загалом до України 20 лютого прибули 48 українців і 27 іноземців. У Нових Санжарах вони мають відбути 14-денний карантин.

      Про це глава уряду повідомив у своєму телеграм-каналі. Він також наголосив, що оперативний штаб уряду працюватиме у Нових Санжарах.

      Детальніше! Ситуація у Нових Санжарах: усе, що відомо

       

      Що відомо про протести у Нових Санжарах

      Вранці 20 лютого українська влада, зокрема, президент Володимир Зеленський, заявили, що евакуйовані українці з Уханю перебуватимуть на 14-денному карантині у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари". Щоправда, чутки про це почали ширитися ще напередодні. Тому місцеві жителі, занепокоївшись ситуацією, уночі проти 20 лютого розпочали протести проти розміщення у Нових Санжарах евакуйованих. Зокрема, вони почали блокувати дороги та дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями. Тож, до селища стягнули додаткові сили Нацгвардії та бронетехніку.

      Свою поведінку жителі Нових Санжарів, пояснюють тим, що їхнє селище є курортним, і люди його відвідують, щоб відпочити та підлікуватись у санаторіях. Таким чином, вони бояться, що після візиту евакуйованих з Уханя Нові Санжари наберуть дурної слави.

      Люди також скаржаться на відсутність будь-якої комунікації з боку влади. Кажуть, що вночі з 19 проти 20 лютого без попереджень влада просто почала звозити до селища військових. А місцевим ніхто не роз’яснив заходи безпеки задля нерозповсюдження ймовірного зараження.

      Додамо, що в Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Крім того, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. За останньою інформацією, вони вже одужали. Натомість у світі, станом на 19 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 012 людей, а загальна кількість інфікованих становиь 75 119 осіб.

      Що відомо про евакуацію українців з Уханя: відео


      Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус 2020 Новини України Новини політики Повернення українців з Китаю Олексій Гончарук Новини Полтави
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