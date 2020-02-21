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      Протесты в Новых Санжарах: как отреагировали эвакуированные из Китая

      - Читати новину українською
      Эвакуация украинцев из Китая / censor.net.ua

      Эвакуированные из китайского Уханя украинцы и иностранцы прибыли в санаторий в Новых Санжарах 20 февраля. Однако местные устроили им "теплую" встречу. Весь день они жгли шины и протестовали против размещения в санатории эвакуированных. К вечеру градус напряженности настолько возрос, что митингующие забросали камнями автобусы с эвакуированными.

      Сейчас люди, прибывшие из изолированного Уханя, уже отошли от шока, сказал в прямом эфире 24 канала эвакуированный украинец Никита Тюрев.

      К теме: Как прошел первый день эвакуируемых в Новых Санжарах: фото

      Никита добавил, что кроме негатива в соцсетях высказывали и слова поддержки.

      Я не очень разочарован. Я этого в определенной степени ожидал, но не так, чтобы бросали камнями и баррикады строили. Но я не обижен на них (протестующих – 24 канал). Украина в целом нормально восприняла нашу эвакуацию, все рады, что мы вернулись. Конкретно местные жители нас боялись, потому что им не хватило информации по этому поводу,
      – сказал эвакуированный украинец.

      Он добавил, что в целом обстановка в санатории спокойная. К слову, все эвакуированные, а также экипаж самолета и медики находятся под круглосуточной охраной. Никто из них не может выйти на улицу раньше, чем пройдет 14-дневный период обсервации.

      Справка: все украинцы и иностранцы, которых 20 февраля эвакуировали из Уханя, здоровые. Перед вылетом украинские и китайские медики проверили состояние их здоровья. Четыре человека не поехали, ведь у них была повышенная температура. В то же время эвакуированные должны 14 дней находиться на обсервации.

      Украинец сообщил, что дважды в день всем, кто находится в санатории, проверяют температуру. А проживают они в комнатах на двоих человек.

      Смотрите видео: как эвакуированные из Китая отреагировали на протесты в Новых Санжарах

      Как в Новых Санжарах встретили эвакуированных

      В поселке Новые Санжары, что на Полтавщине, еще с вечера 19 февраля местные протестовали против размещения там эвакуированных из Китая людей. Активисты перекрыли въезды в поселки собственными автомобилями, грузовиками и даже тракторами, а позже вспыхнули столкновения с силовиками.

      Причин, почему жители Санжар выступают против, несколько:

      • Они боятся заразиться коронавирусом.
      • Местные уверены, что такая дурная слава негативно скажется на репутации курортного поселка.
      • Банальная нехватка информации о том, что на самом деле планирует делать власть.

      Важно! Почему не стоит поддаваться панике и почему украинцы из Уханя не представляют опасности – читайте в материале 24 канала.

      Вечером 20 февраля протесты в Новых Санжарах вспыхнули с новой силой. В частности, не менее 200 горожан встали перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий автобусы с эвакуированными из Китая людьми. Одна из местных жительниц заявила, что транспорт пропустят только в том случае, если президент Зеленский поселит рядом с санаторием своих детей.

      Серьезные беспорядки начались, когда автобусы стали заезжать на территорию медицинского центра. Протестующие подожгли шины и начали бросать в автобусы камни. В ответ люди в автобусе показывали сердца из рук.

      Протестующие разбили окна в автобусе / Фото: Слово и Дело

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новые Санжары Здоровье Протесты Новости Полтавы Транспорт Активисты Китай столкновения
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