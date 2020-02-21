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      Протести у Нових Санжарах: як відреагували евакуйовані з Китаю

      - Читать новость на русском
      Евакуація українців з Китаю / censor.net.ua

      Евакуйовані з китайського Уханя українці та іноземці прибули до санаторію у Нових Санжарах 20 лютого. Однак місцеві влаштували їм "теплу" зустріч. Весь день вони палили шини й протестували проти розміщення у санаторії евакуйованих. Надвечір градус напруженості настільки зріс, що мітингувальники закидали камінням автобуси з евакуйованими.

      Наразі люди, що прибули з ізольованого Уханя, вже відійшли від шоку, сказав у прямому ефірі 24 каналу евакуйований українець Микита Тюрєв.

      До теми: Як минув перший день евакуйованих в Нових Санжарах: фото

      Микита додав, що окрім негативу, у соцмережах висловлювали та слова підтримку. 

      Я не дуже розчарований. Я цього певною мірою очікував, але не так, щоб кидали камінням і барикади будували. Але я не ображений на них (протестувальників, – 24 канал). Україна у цілому нормально сприйняла нашу евакуацію, усі раді, що ми повернулися. Конкретно місцеві жителі нас боялися, бо їм не вистачило інформації щодо цього,
      – сказав евакуйований українець.

      Він додав, що загалом обстановка у санаторії спокійна. До слова, усі евакуйовані, а також екіпаж літака і медики перебувають під цілодобовою охороною. Ніхто з них не може вийти на вулицю раніше, ніж мине 14 денний період обсервації. 

      Довідка: усі українці та іноземці, яких 20 лютого евакуювали з Уханя, здорові. Перед вильотом українські та китайські медики перевірили стан їхнього здоров'я. Чотири людини не поїхали, адже мали підвищену температуру. Водночас евакуйовані мають 14 днів перебувати на обсервації.

      Українець повідомив, що двічі на день усім, хто перебуває у санаторії, перевіряють температуру. А проживають вони у кімнатах на двох людей. 

      Дивіться відео: як евакуйовані з Китаю відреагували на протести у Нових Санжарах

      Як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих

      У селищі Нові Санжари, що на Полтавщині, ще з вечора 19 лютого місцеві протестували проти розміщення там евакуйованих з Китаю людей. Активісти перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками й навіть тракторами, а пізніше спалахнули сутички з силовиками.

      Причин, чому мешканці Санжар виступають проти є декілька:

      • Вони бояться заразитися коронавірусом.
      • Місцеві впевнені, що така дурна слава негативно позначиться на репутації курортного селища.
      • Банальний брак інформації щодо того, що насправді планує робити влада.

      Важливо! Чому не варто піддаватися паніці та чому українці з Уханя не становлять небезпеки – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Надвечір 20 лютого протести у Нових Санжарах спалахнули з новою силою. Зокрема, щонайменше 200 містян встали перед мостом через Ворсклу, аби не пропустити до санаторію автобуси з евакуйованими з Китаю людьми. Одна із місцевих жительок заявила, що транспорт пропустять лише в тому разі, якщо президент Зеленський поселить поруч із санаторієм своїх дітей.

      Серйозні заворушення розпочалися, коли автобуси почали заїжджати на території медичного центру. Протестувальники запалили шини та почали кидати в автобуси каміння. У відповідь люди в автобусі показували серця з рук. 


      Протестувальники розбили вікна в автобусі / Фото: Слово і Діло

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Нові Санжари Здоров'я Протести Новини Полтави Транспорт Активісти Китай Сутички
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