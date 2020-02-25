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      Протесты в Новых Санжарах показали России, как создать хаос в Украине, – Зеркаль

      - Читати новину українською
      Зеркаль: Нові Санжари показали Росії, як легко створити хаос в Україні / ukrinform.ua

      Экс-заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что протесты в Новых Санжарах стали тревожным сигналом о том, что любая информационная провокация может создать в государстве хаос.

      Последние события на Полтавщине продемонстрировали, как легко создать хаос в Украине сможет Россия заявила Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде".

      Интересно: Сколько украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая: опрос

      По ее словам, похожую информационную атаку и то, что будет следовать за ней, будет очень трудно контролировать, а это может иметь ужасные последствия.

      После этого локального хаоса у меня есть вопрос: насколько же сейчас сильное напряжение в обществе, насколько легко им манипулировать? Учитывая информационный потенциал и агентурную сеть России в Украине, насколько легкой задачей для нее будет создать при необходимости огромный хаос?
      – спросила Зеркаль.

      Резюмируя, она подчеркнула, что Украина должна срочно сделать выводы, чтобы в будущем, когда будут вбрасываться подобные истории, в частности русскими, понимать, как на них реагировать.

      Протесты в Новых Санжарах: коротко

      Они возникли в четверг, 20 февраля, против размещения в поселке эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев. Сначала митингующие просто перекрывали въезды в Новые Санжары, а потом всю Украину поразили кадры, как те камнями забросали автобусы с эвакуированными.

      Протесты продолжались и после размещения эвакуированных. Кроме обычных местных, которые реально протестовали против размещения эвакуированных были и совершенно интересные кадры.

      К слову: "Шахтер" отправит свой самолет за украинцами в Ухань: процесс лично контролирует Зеленский

      Например, пьяный мужчина предложил нацгвардейцу-ветерану АТО Александру Нетребко "пойти послужить на Востоке". "Герой" сначала утверждал, что сам он – ветеран войны, но впоследствии признался: его выгнали из армии, а затем и посадили за решетку за дезертирство.

      Справедливости ради стоит отметить, что протесты происходили не только в Новых Санжарах, но и на Западе Украины. В частности, на Тернопольщине и под Львовом. В Тернопольской области из-за этого даже заменили председателя ОГА.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новые Санжары Елена Зеркаль Украина – Россия Новости политики
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