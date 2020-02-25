Протести у Нових Санжарах показали Росії, як створити хаос в Україні, – Зеркаль

Ексзаступниця голови МЗС України Олена Зеркаль заявила, що протести у Нових Санжарах стали тривожним сигналом про те, що будь-яка інформаційна провокація може створити в державі хаос.

Нещодавні події на Полтавщині продемонстрували, як легко створити хаос в Україні зможе Росія, заявила Олена Зеркаль в інтерв'ю "Європейській правді".

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За її словами, схожу інформаційну атаку і те, що слідуватиме за нею, буде дуже важко контролювати, а це може мати жахливі наслідки.

Після цього локального хаосу у мене є питання: наскільки ж зараз сильне напруження в суспільстві, наскільки легко ним маніпулювати? Враховуючи інформаційний потенціал та агентурну мережу Росії в Україні, наскільки легким завданням для неї буде створити за потреби величезний хаос?

– запитала Зеркаль.

Резюмуючи, вона наголосила, що Україна повинна терміново зробити висновки, щоб у майбутньому, коли будуть вкидатися подібні історії, зокрема росіянами, розуміти, як на них реагувати.

Протести у Нових Санжарах: коротко

Вони виникли у четвер, 20 лютого, проти розміщення у селищі евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців. Спершу мітингувальники просто перекривали в'їзди у Нові Санжари, а потім усю Україну вразили кадри, як ті камінням закидали автобуси з евакуйованими.

Протести тривали і після розміщення евакуйованих. Крім звичайних місцевих, які реально протестували проти розміщення евакуйованих були і абсолютно цікаві кадри.

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Наприклад, п'яний чоловік запропонував нацгвардійцю-ветерану АТО Олександру Нетребку "піти послужити на Сході". "Герой" спершу стеврджував, що сам він – ветеран війни, але згодом зізнався: його вигнали з війська, а потім і запроторили за ґрати за дезертирство.

Заради справедливості варто відзначити, що протести відбувалися не лише у Нових Санжарах, а й на Заході України. Зокрема, на Тернопільщині і під Львовом. У Тернопільській області через це навіть змінили голову ОДА.