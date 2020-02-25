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      Протести у Нових Санжарах показали Росії, як створити хаос в Україні, – Зеркаль

      - Читать новость на русском
      Зеркаль: Нові Санжари показали Росії, як легко створити хаос в Україні / ukrinform.ua

      Ексзаступниця голови МЗС України Олена Зеркаль заявила, що протести у Нових Санжарах стали тривожним сигналом про те, що будь-яка інформаційна провокація може створити в державі хаос.

      Нещодавні події на Полтавщині продемонстрували, як легко створити хаос в Україні зможе Росія, заявила Олена Зеркаль в інтерв'ю "Європейській правді".

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      За її словами, схожу інформаційну атаку і те, що слідуватиме за нею, буде дуже важко контролювати, а це може мати жахливі наслідки.

      Після цього локального хаосу у мене є питання: наскільки ж зараз сильне напруження в суспільстві, наскільки легко ним маніпулювати? Враховуючи інформаційний потенціал та агентурну мережу Росії в Україні, наскільки легким завданням для неї буде створити за потреби величезний хаос?
      – запитала Зеркаль.

      Резюмуючи, вона наголосила, що Україна повинна терміново зробити висновки, щоб у майбутньому, коли будуть вкидатися подібні історії, зокрема росіянами, розуміти, як на них реагувати.

      Протести у Нових Санжарах: коротко

      Вони виникли у четвер, 20 лютого, проти розміщення у селищі евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців. Спершу мітингувальники просто перекривали в'їзди у Нові Санжари, а потім усю Україну вразили кадри, як ті камінням закидали автобуси з евакуйованими.

      Протести тривали і після розміщення евакуйованих. Крім звичайних місцевих, які реально протестували проти розміщення евакуйованих були і абсолютно цікаві кадри.

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      Наприклад, п'яний чоловік запропонував нацгвардійцю-ветерану АТО Олександру Нетребку "піти послужити на Сході". "Герой" спершу стеврджував, що сам він – ветеран війни, але згодом зізнався: його вигнали з війська, а потім і запроторили за ґрати за дезертирство.

      Заради справедливості варто відзначити, що протести відбувалися не лише у Нових Санжарах, а й на Заході України. Зокрема, на Тернопільщині і під Львовом. У Тернопільській області через це навіть змінили голову ОДА. 

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Нові Санжари Україна – Росія Новини України Олена Зеркаль
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