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      "Шахтар" відправить свій літак за українцями в Ухань: процес особисто контролює Зеленський

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      "Шахтар" відправить свій літак по українців у Китай / shakhtar.com

      Футбольний клуб "Шахтар" готується відправити свій літак у Китай за українцями, що досі залишаються в охопленому коронавірусом Ухані. Наразі клуб чекаю всіх необхідних погоджень, а процес особисто контролює Президент України Володимир Зеленський

      Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що для відправки клубного літака у Китай потрібно зібрати низку документів та погоджень, пише "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво: Якщо буде потрібно, Україна знову організує евакуацію людей із Китаю, – МВС

      Зараз триває підготовка. Це доволі трудомісткий процес збору документів та погоджень. У ньому задіяні різні державні служби, як в Україні, так і в Китаї. Процес відбувається під особистим контролем президента Володимира Зеленського. Він докладає максимум зусиль, щоб Анастасія Зінченко та українці, що залишилися в Ухані, змогли найближчим часом повернутися додому,
      – наголосив Палкін.

      За його словами, підготовкою борту займається "Шахтар" спільно з керівництвом компанії SkyUp. Літак зможе вилетіти у Китай, як тільки клуб отримає необхідні дозвільні документи. Сам Палкін сподівається, що лайнер підготують до польоту в Ухань якнайшвидше. 

      До теми: У Нові Санжари, де перебувають евакуйовані з Китаю, терміново викликали швидку: причини

      Гендиректор "Шахтаря" також згадав про дівчину Анастасію Зінченко, яка не змогла вилетіти на Батьківщину через свого собаку.

      "Хочемо повернути Анастасію Зінченко та інших українців, які залишилися в Ухані. Вчинок Насті, яка відмовилася залишити свого собаку, зачепив серця багатьох людей і нікого не залишив байдужим", – зазначив Палкін.

      Як "Шахтар" допомагає українцям, що жили у Китаї?Напередодні донецький "Шахтар" заявив, що готовий вислати літак у Китай за українкою Настею Зінченко. Дівчина не змогла евакуюватися з епіцентру коронавірусу через собачку, яка не мала необхідних документів.

      Капітан "гірників" Андрій Пятов додав, що клуб направить гроші, виручені від продажу квитків на матч з "Бенфікою", на забезпечення комфортних побутових умов для людей, що перебувають в обсервації у Нових Санжарах.

      Повернення українців з Уханя та заселення їх у медцентр "Нові Санжари": головне

      • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
      • Усіх людей відправили у медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що у нікого з них немає вірусу.
      • У медцентрі перебуватимуть не лише евакуйовані з Китаю люди, а й персонал, який обслуговував їх на літаку, та медики, що за ними доглядають..
      • Разом з евакуйованими в обсервації 14 днів перебуватиме і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
      • Через розміщеня евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Через сутички поліція затримала 24 людей (згодом 23 відпустила) та розпочала 5 кримінальних проваджень.

      Факти про коронавірус, головне про коноравірус
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: авіація Новини Здоров'я Здоров'я Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Китай Нові Санжари Коронавірус 2020 Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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