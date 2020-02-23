"Шахтар" відправить свій літак за українцями в Ухань: процес особисто контролює Зеленський

Футбольний клуб "Шахтар" готується відправити свій літак у Китай за українцями, що досі залишаються в охопленому коронавірусом Ухані. Наразі клуб чекаю всіх необхідних погоджень, а процес особисто контролює Президент України Володимир Зеленський

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що для відправки клубного літака у Китай потрібно зібрати низку документів та погоджень, пише "Інтерфакс-Україна".

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Зараз триває підготовка. Це доволі трудомісткий процес збору документів та погоджень. У ньому задіяні різні державні служби, як в Україні, так і в Китаї. Процес відбувається під особистим контролем президента Володимира Зеленського. Він докладає максимум зусиль, щоб Анастасія Зінченко та українці, що залишилися в Ухані, змогли найближчим часом повернутися додому,

– наголосив Палкін.

За його словами, підготовкою борту займається "Шахтар" спільно з керівництвом компанії SkyUp. Літак зможе вилетіти у Китай, як тільки клуб отримає необхідні дозвільні документи. Сам Палкін сподівається, що лайнер підготують до польоту в Ухань якнайшвидше.

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Гендиректор "Шахтаря" також згадав про дівчину Анастасію Зінченко, яка не змогла вилетіти на Батьківщину через свого собаку.

"Хочемо повернути Анастасію Зінченко та інших українців, які залишилися в Ухані. Вчинок Насті, яка відмовилася залишити свого собаку, зачепив серця багатьох людей і нікого не залишив байдужим", – зазначив Палкін.

Як "Шахтар" допомагає українцям, що жили у Китаї?Напередодні донецький "Шахтар" заявив, що готовий вислати літак у Китай за українкою Настею Зінченко. Дівчина не змогла евакуюватися з епіцентру коронавірусу через собачку, яка не мала необхідних документів.



Капітан "гірників" Андрій Пятов додав, що клуб направить гроші, виручені від продажу квитків на матч з "Бенфікою", на забезпечення комфортних побутових умов для людей, що перебувають в обсервації у Нових Санжарах.

Повернення українців з Уханя та заселення їх у медцентр "Нові Санжари": головне

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

Усіх людей відправили у медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що у нікого з них немає вірусу.

У медцентрі перебуватимуть не лише евакуйовані з Китаю люди, а й персонал, який обслуговував їх на літаку, та медики, що за ними доглядають..

Разом з евакуйованими в обсервації 14 днів перебуватиме і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Через розміщеня евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Через сутички поліція затримала 24 людей (згодом 23 відпустила) та розпочала 5 кримінальних проваджень.



Що треба знати про коронавірус / інфографіка 24 каналу