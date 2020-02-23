"Шахтер" отправит свой самолет за украинцами в Ухань: процесс лично контролирует Зеленский

Футбольный клуб "Шахтер" готовится отправить свой самолет в Китай за украинцами, которые до сих пор остаются в охваченном коронавирусом Ухане. Сейчас клуб ждет всех необходимых согласований, а процесс лично контролирует Президент Украины Владимир Зеленский

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что для отправки клубного самолета в Китай нужно собрать ряд документов и согласований, пишет "Интерфакс-Украина".

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Сейчас идет подготовка. Это довольно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс под личным контролем президента Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и украинцы, оставшиеся в Ухане, смогли в ближайшее время вернуться домой,

– отметил Палкин.

По его словам, подготовкой борта занимается "Шахтер" совместно с руководством компании SkyUp. Самолет сможет вылететь в Китай, как только клуб получит необходимые разрешительные документы. Сам Палкин надеется, что лайнер подготовят к полету в Ухань быстрее.

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Гендиректор "Шахтера" также вспомнил о девушке Анастасии Зинченко, которая не смогла вылететь на родину из-за своей собаки.

"Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собаку, задел сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", – отметил Палкин.

Как "Шахтер" помогает украинцам, которые жили в Китае?

Накануне донецкий "Шахтер" заявил, что готов выслать самолет в Китай за украинкой Настей Зинченко. Девушка не смогла эвакуироваться из эпицентра коронавируса из-за собачки, которая не имела необходимых документов.



Капитан "горняков" Андрей Пятов добавил, что клуб направит деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", на обеспечение комфортных бытовых условий для людей, находящихся в обсервации в Новых Санжарах.

Возвращение украинцев из Уханя и заселение их в медцентр "Новые Санжары": главное

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или иной простуды.

Всех людей отправили в медицинский центр "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет вируса.

В медцентре находятся не только эвакуированные из Китая люди, но и персонал, обслуживавший их на самолете, и медики, которые за ними присматривают.

Вместе с эвакуированными в обсервации 14 дней находиться и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Из-за расположенноя эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Из-за столкновений полиция задержала 24 человек (впоследствии 23 отпустила) и начала 5 уголовных производств.



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