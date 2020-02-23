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      "Шахтер" отправит свой самолет за украинцами в Ухань: процесс лично контролирует Зеленский

      - Читати новину українською
      "Шахтер" отправит свой самолет за украинцами в Китай / shakhtar.com

      Футбольный клуб "Шахтер" готовится отправить свой самолет в Китай за украинцами, которые до сих пор остаются в охваченном коронавирусом Ухане. Сейчас клуб ждет всех необходимых согласований, а процесс лично контролирует Президент Украины Владимир Зеленский

      Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что для отправки клубного самолета в Китай нужно собрать ряд документов и согласований, пишет "Интерфакс-Украина".

      Интересно: Если потребуется, Украина снова организует эвакуацию людей из Китая, – МВД

      Сейчас идет подготовка. Это довольно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс под личным контролем президента Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и украинцы, оставшиеся в Ухане, смогли в ближайшее время вернуться домой,
      – отметил Палкин.

      По его словам, подготовкой борта занимается "Шахтер" совместно с руководством компании SkyUp. Самолет сможет вылететь в Китай, как только клуб получит необходимые разрешительные документы. Сам Палкин надеется, что лайнер подготовят к полету в Ухань быстрее.

      К теме: В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причины

      Гендиректор "Шахтера" также вспомнил о девушке Анастасии Зинченко, которая не смогла вылететь на родину из-за своей собаки.

      "Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собаку, задел сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", – отметил Палкин.

      Как "Шахтер" помогает украинцам, которые жили в Китае?
      Накануне донецкий "Шахтер" заявил, что готов выслать самолет в Китай за украинкой Настей Зинченко. Девушка не смогла эвакуироваться из эпицентра коронавируса из-за собачки, которая не имела необходимых документов.

      Капитан "горняков" Андрей Пятов добавил, что клуб направит деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", на обеспечение комфортных бытовых условий для людей, находящихся в обсервации в Новых Санжарах.

      Возвращение украинцев из Уханя и заселение их в медцентр "Новые Санжары": главное

      • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или иной простуды.
      • Всех людей отправили в медицинский центр "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет вируса.
      • В медцентре находятся не только эвакуированные из Китая люди, но и персонал, обслуживавший их на самолете, и медики, которые за ними присматривают.
      • Вместе с эвакуированными в обсервации 14 дней находиться и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
      • Из-за расположенноя эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Из-за столкновений полиция задержала 24 человек (впоследствии 23 отпустила) и начала 5 уголовных производств.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Спорта Спорт авиация Новости Здоровье Здоровье Футбол Шахтер Китай Новые Санжары Коронавирус 2020 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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