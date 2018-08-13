Протесты в Румынии: к активистам прибыла подмога из богатых стран ЕС

За три дня протестов в Румынии, почти полсотни пострадавших в результате столкновений с полицией. Жители страны решили добиться своего и очистить страну от коррумпированной власти. Сейчас в центре Бухареста установлены палатки, на вечер 13 августа запланирован очередной митинг.

Румыны требуют изменений в стране, отставки правительства и отстранения от власти насквозь коррумпированной правящей Социал-демократической партии.

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"Надо продолжить давление, а также сообщить остальному миру о том, что здесь происходит. Это правительство полностью коррумпировано и об этом все знают", – заявил митингующий из Нидерландов Лок.

Антиправительственные акции протеста в Румынии периодически вспыхивают уже полтора года. Толчком к очередной волне митингов стало увольнение главного прокурора Антикоррупционного управления Лауры Ковеши в начале июля.

11 августа тысячи румын вышли в центр Бухареста. Власть применила силу против митингующих. В результате столкновений с правоохранителями повреждения получили почти полсотни человек.



Протесты в Румынии

Но в этот раз румыны решили стоять до конца и таки освободить страну от коррумпированного режима. Поддержать соотечественников приехали несколько десятков тысяч румын из-за рубежа. Из-за экономического кризиса они вынуждены были покинуть Родину и уехали искать лучшую жизнь в богатых странах ЕС.

Много экономических мигрантов приехали на акцию протеста в Бухаресте из Франции, Италии, Германии, Австрии. Они из собственного опыта знают, что такое настоящая демократия и стремятся достичь ее в собственной стране.

Между тем, лидер социал-демократической партии – спикер нижней палаты румынского парламента Ливиу Драгня, которого обвиняют в коррупции, заявил, что не допустит свержения действующей власти.

Я хочу заверить всех румын, что парламент не позволит никому размыть демократию, приостановить действие индивидуальных прав и свобод, изменить результаты выборов и свергнуть действующий порядок в Румынии с помощью насилия,

– прокомментировал спикер нижней палаты румынского парламента Ливиу Драгня.

На площади Виктории сейчас дежурит с десяток активистов, но вскоре состоится очередной митинг. Акции протеста также запланировали и в других городах Румынии.