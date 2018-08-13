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Протести в Румунії: до активістів прибула підмога із заможних країн ЄС

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За три дні протестів у Румунії, майже півсотні потерпілих внаслідок сутичок з поліцією. Жителі країни вирішили домогтися свого і очистити країну від корумпованої влади. Зараз в центрі Бухаресту встановлені намети, на вечір 13 серпня запланований черговий мітинг.

Румуни вимагають змін в державі, відставки уряду і відсторонення від влади наскрізь корумпованої правлячої Соціал-демократичної партії.

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"Треба продовжити тиск, а також повідомити решті світу про те, що тут відбувається. Цей уряд повністю корумпований і про це всі знають", – заявив мітингувальник з Нідерландів Лок.

Антиурядові акції протесту в Румунії періодично спалахують уже півтора року. Поштовхом до чергової хвилі мітингів стало звільнення головного прокурора Антикорупційного управління Лаури Ковеші на початку липня.

11 серпня тисячі румун вийшли до центру Бухареста. Влада застосувала силу проти мітингувальників. Внаслідок сутичок з правоохоронцями ушкодження дістали майже півсотні осіб.

Румунія Протести Корупція
Протести у Румунії

Але цього разу румуни вирішили стояти до кінця і таки звільнити країну від корумпованого режиму. Підтримати співвітчизників приїхали кілька десятків тисяч румун з-за кордону. Через економічну кризу вони змушені були залишити Батьківщину і поїхали шукати кращої долі в заможних країнах ЄС.

Багато економічних мігрантів приїхали на акцію протесту в Бухаресті з Франції, Італії, Німеччини, Австрії. Вони з власного досвіду знають, що таке справжня демократія і прагнуть досягнути її у власній країні.

Між тим лідер соціал-демократичної партії – спікер нижньої палати румунського парламенту Лівіу Драгня, якого звинувачують в корупції, заявив, що не допустить повалення чинної влади.

Я хочу запевнити всіх румун, що парламент не дозволить нікому розмити демократію, призупинити дію індивідуальних прав і свобод, змінити результати виборів і повалити чинний порядок в Румунії за допомогою насильства,
– прокоментував спікер нижньої палати румунського парламенту Лівіу Драгня.

На площі Вікторії зараз чергує з десяток активістів, але незабаром відбудеться черговий мітинг. Акції протесту також запланували і в інших містах Румунії.

Теги: Новини політики Корупція Румунія протести
Джерело: 24 канал
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