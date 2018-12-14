18:50
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Протесты "желтых жилетов" охватили еще одну страну

      184 Читати новину українською
      Желтые жилеты в Израиле: протесты в Тель-Авив 14.12.2018
      Протесты "желтых жилетов" достались до Израиля / EPA

      В пятницу, 14 декабря, "желтые жилеты" начали свои акции протеста в Израиле. Сотни людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, чтобы выразить недовольство повышением цен.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: "Желтые жилеты" начали протесты в Великобритании: фото

      Речь идет о запланированном росте тарифов на электричество, водоснабжение, а также цены на продукты питания.

      "Как и Франция, Израилю не безразличны новости о новом повышении цен на повседневные нужды и товары", – отметили организаторы протестов.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются едва ли не в каждой стране?
      Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючего возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.


      Протесты во Франции

      В Париже были и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 млрд евро (но его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.

      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.

      За последние несколько недель акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте уже запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.

       

      Теги: Протесты "желтых жилетов" протесты Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
      сегодня , 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
      Юлія Турелик 91
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 798
      Кому "належать" гроші українців
      сегодня , 17:29 Кому "належать" гроші українців
      Артем Овдієнко 408
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      сегодня , 16:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      140
      Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов
      сегодня , 16:01 Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов
      128
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      День в истории. 26 лет назад советские войска жестоко разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси
       9 апреля 2015 , 06:15
      Трагедия 11 сентября в США: каким был самый страшный в истории человечества теракт
       11 сентября , 12:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук