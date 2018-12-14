Желтые жилеты в Израиле: протесты в Тель-Авив 14.12.2018

В пятницу, 14 декабря, "желтые жилеты" начали свои акции протеста в Израиле. Сотни людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, чтобы выразить недовольство повышением цен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Речь идет о запланированном росте тарифов на электричество, водоснабжение, а также цены на продукты питания.

"Как и Франция, Израилю не безразличны новости о новом повышении цен на повседневные нужды и товары", – отметили организаторы протестов.

Israel: "Yellow Jackets" leaders call on Israeli public to join demonstrations against price hike, calling it economic violence. "Prices are rising everywhere, and we are fed up. pic.twitter.com/mngQRaEjOO — صوت العاصفةمن غزة (@asefa2020) 14 грудня 2018 р.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются едва ли не в каждой стране?

Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючего возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.





Протесты во Франции



В Париже были и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 млрд евро (но его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.



Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.



За последние несколько недель акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте уже запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.