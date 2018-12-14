Протести "жовтих жилетів" охопили ще одну країну

У п'ятницю, 14 грудня, "жовті жилети" розпочали свої акції протесту в Ізраїлі. Сотні людей вийшли на вулиці Тель-Авіва і Єрусалиму, аби висловити незадоволення підвищенням цін.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Йдеться про заплановане зростання тарифів на електрику, водопостачання, а також ціни на продукти харчування.

"Як і Франція, Ізраїлю не байдужі новини про нове підвищення цін на повсякденні потреби і товари", – зазначили організатори протестів.

Israel: "Yellow Jackets" leaders call on Israeli public to join demonstrations against price hike, calling it economic violence. "Prices are rising everywhere, and we are fed up. pic.twitter.com/mngQRaEjOO — صوت العاصفةمن غزة (@asefa2020) 14 грудня 2018 р.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.





Протести у Франції



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



За останні кілька тижнів акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі. А в Єгипті вже заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.