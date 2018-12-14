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      "Жовті жилети" почали протести у Великобританії: фото

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      "Жовті жилети" почали протести у Великобританії
      "Жовті жилети" почали протести у Великобританії / Фото з відкритих джерел

      Протести "жовтих жилетів" добралися ще в одну країну Європи. Так, вранці 14 грудня прихильники Brexit заблокували Вестмінстерський міст у Лондоні.

      Про це повідомляє Mirror.

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      Видання зазначає, що наразі автомобільний рух по мосту припинено, а протестувальники кричать: "Brexit зараз!".

      За словами представника поліції, в відомстві обізнані про ситуацію. За їхніми слова, арештів демонстрантів поки не було.

      Кількість протестуючих становить від 30 до 60 осіб, які одягнені у "жовтні жилети".

      Також, вони закликали прем’єр-міністерку Великобританії Терезу Мей піти у відставку.

       

      "Жовті жилети" вийшли на протести у Лондоні: відео

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Великобританія протести Поліція
      Джерело: 24 Канал
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