"Жовті жилети" почали протести у Великобританії: фото

Протести "жовтих жилетів" добралися ще в одну країну Європи. Так, вранці 14 грудня прихильники Brexit заблокували Вестмінстерський міст у Лондоні.

Про це повідомляє Mirror.

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Видання зазначає, що наразі автомобільний рух по мосту припинено, а протестувальники кричать: "Brexit зараз!".

За словами представника поліції, в відомстві обізнані про ситуацію. За їхніми слова, арештів демонстрантів поки не було.

Кількість протестуючих становить від 30 до 60 осіб, які одягнені у "жовтні жилети".

Також, вони закликали прем’єр-міністерку Великобританії Терезу Мей піти у відставку.

BREAKING Westminster Bridge blocked by pro-Brexit yellow vest protestershttps://t.co/wEVzMR3OW7 pic.twitter.com/KskcvCFxF6 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 14 грудня 2018 р.

"Жовті жилети" вийшли на протести у Лондоні: відео

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританії, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.